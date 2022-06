Consumentenbond naar rechter om KLM-tickets

Deel dit artikel

“Wij gaan KLM namens een consument aansprakelijk stellen voor de schade die zij heeft geleden door verkeerde informatie en we roepen de ILT op om de al eerder aan KLM opgelegde last onder dwangsom te innen. Want KLM geeft op zijn website wel de juiste informatie, maar wie telefonisch, via de chat, Facebook Messenger of WhatsApp vragen stelt, wordt met een kluitje het riet in gestuurd”, dat zegt Sandra Molenaar (directeur Consumentenbond).

Volgens de Consumentenbond sturen KLM, Transavia, Air France, British Airways, easyJet, Delta Airlines, Lufthansa en Vueling hun klanten met een geannuleerde vlucht van het kastje naar de muur. “Terwijl ze zelf verantwoordelijk zijn voor de terugbetaling van het ticketgeld. De Consumentenbond roept toezichthouder ILT op om in te grijpen.”

Passagiers met een geannuleerde vlucht mogen kiezen tussen een vervangende vlucht of geld terug. De Consumentenbond heeft het beleid van 8 luchtvaartmaatschappijen onder de loep genomen. Deze verwijzen reizigers die een ticket hebben gekocht via een reisbureau of ticketsite terug naar die partij voor terugbetaling. Dat is in strijd met de Europese regels voor passagiersrechten. Die schrijven voor dat luchtvaartmaatschappijen zelf verantwoordelijk voor zijn voor de terugbetaling, ongeacht waar het ticket is gekocht.

“Luchtvaartmaatschappijen lichten passagiers verkeerd voor, dat is enorm verwarrend. En soms weigeren ze zelfs halsstarrig om terug te betalen, dat is ronduit schandalig’. Zo wachten honderden klanten van het failliete D-Reizen nog altijd op het geld van hun geannuleerde KLM-tickets, maar KLM weigert over de brug te komen. Ondanks meerdere rechterlijke uitspraken in het voordeel van de gedupeerden. En ondanks een boete van de ILT”, aldus Molenaar.

“De Consumentenbond hekelt de arrogante houding van KLM. Molenaar: ‘De luchtvaartmaatschappij wordt in de lucht gehouden door financiële steun van de overheid, maar leeft de regels van diezelfde overheid niet na. Wij pleiten er dan ook voor dat het kabinet het plan om voor miljoenen aan aandelen van het moederbedrijf van KLM te kopen, in de koelkast zet.”

Author Arjen Lutgendorff