Corendon pakt uit met een 24-uurs inspiratietrip naar Alanya, waarmee de touroperator Alanya als retro-bestemming helemaal wil terugbrengen en op de kaart wil zetten.

Voor velen is Alanya genieten van zon, zee en strand! Alanya’s warme klimaat zorgt vrijwel het gehele jaar voor uitstekende strandcondities. Niet voor niets is Alanya een populair vakantieoord voor veel Nederlanders.

Programma

Genodigden voor deze trip zijn reisagenten, vakpers, influencers, Corendon-medewerkers en enkele gelukkige klanten. Op vrijdag 12 april vertrekt de inspiratietrip van Amsterdam vroeg in de ochtend naar Alanya (Gazipasa). De volgende dag, zaterdag 13 april, vliegen de deelnemers einde dag weer terug naar Amsterdam. Op het programma staan onder andere een boottocht langs de wonderschone kustlijn van Alanya met uitzicht op onder andere het beroemde Cleopatra Beach en het kasteel van Alanya. De groep gaat ook de stad in om de omgeving te ervaren. Er zal voldoende tijd zijn voor een hapje en een drankje op de beroemde boulevard en oude binnenstad. Op vrijdagavond organiseert Corendon een diner en we sluiten de dag af met een knetterend feest met een dj die zorgt voor een onvergetelijke avond.

Inschrijven

Wil jij als reisagent mee om samen met Corendon de gezelligste badplaats van Turkije te leren kennen?

Meld je dan aan voor deze unieke inspiratietrip via de Corendon Retail Nederland Facebook pagina! Like de Save the date en schrijf een leuke, ludieke, enthousiaste, korte en overtuigende motivatie in de comments en maak kans op een plekje. Alle deelnemers ontvangen persoonlijk via Facebook bericht. Een motivatie schrijven kan t/m 31 maart. Uiterlijk 2 april ontvang je van ons bericht.