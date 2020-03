Corendon al vanaf juli naar Kaapverdië

Vanaf vandaag start Corendon de verkoop van vakanties naar Kaapverdië voor zomer 2020. Door de grote vraag naar deze populaire bestemming, vliegt Corendon Dutch Airlines al vanaf 3 juli één keer per week vanaf Amsterdam naar Sal. Vanaf november dit jaar wordt dit opgeschroefd naar twee keer per week vanaf Amsterdam en één keer per week vanaf Maastricht.

Vanaf juli dit jaar biedt Corendon vakanties aan in een van de Oasis hotels op Kaapverdië. Het Oasis Salina Sea is een vijf sterren All Inclusive hotel in het plaatsje Santa Maria en ligt direct aan een fijn zandstrand. De kamers zijn modern ingericht en het hotel heeft vele faciliteiten zoals een zwembad met apart kinderbad, een buffetrestaurant, vier à-la-carterestaurants, vier bars, animatie voor jong en oud en diverse sportfaciliteiten zoals een duikcentrum, tennisbanen en fitness. Per 1 november wordt het gloednieuwe vijfsterren All Inclusive Royal Horizon Ponta Sino hotel één van de toppers in het assortiment.

Zomerbestemming

De Kaapverdische eilanden staan vooral bekend als winterzonbestemming, maar ook de zomer is een goede tijd om naar het eiland Sal op vakantie te gaan. De gemiddelde temperatuur ligt dan rond de 28 graden en is maar enkele graden hoger dan in de winter. Augustus en september zijn de warmste maanden van het jaar. De kans op neerslag is in de zomer iets groter maar vanwege het droge klimaat zijn er maar weinig dagen met neerslag in Kaapverdië.

