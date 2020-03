Corendon annuleert alle reizen tot 1 juni 2020

Corendon heeft vandaag besloten om al haar vakanties met vertrek tot 1 juni 2020 te annuleren. Dit besluit is het gevolg van het actuele reisadvies van de Nederlandse overheid, waarbij niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland voorlopig worden afgeraden. Bovendien zijn op vrijwel alle vakantiebestemmingen vergaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken.

Steven van der Heijden, CEO Corendon: “Met pijn in ons hart hebben we deze beslissing moeten nemen. Naar verwachting gaat deze wereldwijde crisissituatie nog geruime tijd duren en we hebben duidelijkheid willen scheppen voor onze klanten. Daarnaast willen wij voorkomen dat klanten nu nog een restbedrag moeten betalen voor een vakantie die naar alle waarschijnlijkheid toch niet kan doorgaan. We kunnen ons voorstellen dat zij liever zelf over dat geld blijven beschikken. Uiteraard kunnen zij vanaf dit moment ook al een nieuwe vakantie bij Corendon boeken met vertrek later dit jaar en (deels) betalen met de waarde van hun voucher. Om de keuze voor de vakantieganger te vergroten, heeft Corendon nu al, vervroegd, een groot gedeelte van het winterzonaanbod 2020/2021 beschikbaar gemaakt op haar website.”

Corendon corona-voucher

Corendon informeert haar klanten vandaag per e-mail over de beslissing en vervolgstappen. Vakantie en vluchten worden geannuleerd, maar klanten zijn hun geld niet kwijt. Zij behouden het bedrag dat al is betaald als tegoed – via een Corendon corona-voucher – voor een volgende vakantie. Corendon realiseert zich dat zij onder normale omstandigheden bij een annulering door de reisorganisator de gehele reissom zou moeten terugbetalen. De huidige situatie is echter zo uitzonderlijk dat Corendon zich op het standpunt heeft gesteld dat het gerechtvaardigd is om hiervan af te wijken. Corendon is samen met de reis- en luchtvaartbranche in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Autoriteit Consument en Markt over deze wijze van terugbetaling.

Nieuwe vakantie

Klanten hoeven niet meteen te beslissen voor welke nieuwe vakantie ze kiezen; ze kunnen hier rustig de tijd voor nemen. Ze kunnen daarna zelf hun nieuwe vakantie of vlucht boeken via de Corendon website of via hun reisbureau, waarbij ze kunnen kiezen uit het gehele aanbod; het hoeft niet hetzelfde hotel of dezelfde bestemming te zijn. Wanneer de reissom van de nieuwe reis hoger uitvalt, brengt Corendon de meerkosten in rekening. Wanneer de nieuwe vakantie goedkoper is, betaalt Corendon het verschil terug.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.