Corendon bedankt klanten voor geduld en vertrouwen

Corendon bedankt vandaag haar klanten via een video die wordt gedeeld op social media en een brief in de landelijke kranten. Met deze campagne wil de reisorganisatie onderstrepen hoeveel ze het geduld en vertrouwen van alle vakantiegangers waarderen. Atilay Uslu en Steven van der Heijden, respectievelijk de oprichter en CEO van Corendon, bedanken voor het accepteren van de vouchers en het bewaren ervan. Voor de videoboodschap is wel een hele bijzondere plek gekozen namelijk de vleugel van de Boeing 747 in de achtertuin van het Corendon Village Hotel.

Bekijk de video onder de brief.

Lees hieronder de brief aan de klanten.

Lieve vakantieganger,

We willen je graag bedanken. Bedankt voor het accepteren van de vouchers, als je bij ons geboekt had. Bedankt voor het bewaren ervan, zodat we eerst orde op zaken konden stellen. Bedankt dus voor je geduld.

Of, als je de vouchers gebruikt hebt om een andere vakantie te boeken: dankjewel dat je alsnog met ons naar de zon gevlogen bent. Of dat nog gaat doen. Bedankt voor je vertrouwen en goede zin.

Bedankt ook al die mensen die nog wachten op hun vouchervergoeding. We zullen jullie zo snel mogelijk terugbetalen. Bedankt voor jullie begrip. Net als iedereen werden we opeens geconfronteerd met een langdurige crisis. Zonder de vouchers hadden we het waarschijnlijk niet gered.

Daarnaast willen we iedereen bedanken voor de steun. Voor alle lieve, vrolijke en enthousiaste berichten die we het afgelopen jaar ontvangen hebben. En ook dank voor de kritische noten: ze houden ons scherp. Bedankt voor het meedenken.

We willen je bedanken voor je positieve instelling en je blik vooruit. Na de vaccinaties volgen de vakanties. Misschien zelfs al eerder. En dus bedanken we je alvast wanneer je opnieuw overweegt te boeken bij Corendon. Daarvoor danken we je ook namens de hoteliers, de obers, de winkeliers, de restauranthouders, de marktlieden… Al die mensen die niet kunnen wachten tot je hen weer begroet. Want zoveel als jij de vakantie mist, mist de vakantiebestemming jou ook.

Dus bedankt voor je vertrouwen in Corendon. We vliegen je dit jaar weer graag naar de zon.

Thank you. Gracias. Grazie. Teşekkürler. Merci. Terima kasih. Danki. Efcharistó. Blagodaram. Obrigado. Dankjewel.

Atilay Uslu, Steven van der Heijden.

