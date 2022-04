Corendon Denemarken: eerste vluchten vertrokken naar Antalya

Deel dit artikel

Corendon Denemarken is van start, vanaf de airports van Kopenhagen, Billund en Aalborg vertrokken de eerste Deense Corendonvluchten naar Antalya in Turkije. De Deense klanten werden feestelijk uitgezwaaid en getrakteerd op een glaasje bubbels en muffins.

Corendon Denemarken werd eind vorig jaar gelanceerd en kent een vliegende start. Net als Nederlanders waren Denen lange tijd terughoudend qua vakanties maar nu de meeste coronamaatregelen tot het verleden behoren, wordt er weer massaal geboekt. Corendon Denemarken biedt op dit moment vakanties aan naar Turkije, Griekenland, Spanje, Bulgarije en Curaçao. Achter de schermen wordt gewerkt aan nieuwe overzeese bestemmingen voor komende winter.

Vliegende start

Eind vorig jaar ging de website van Corendon Denemarken live: naast de Nederlandse en Belgische markt richt de reisorganisatie zich nu ook op reislustige Denen. Eind januari volgde een succesvolle marketingcampagne waarin de nieuwe tv-commercial centraal staat. En naast online zichtbaarheid was Corendon Denemarken in februari fysiek aanwezig op grootschalige vakantiebeurs FERIE FOR ALLE 2022. “Ik ben er trots op hoe we onszelf als merk in korte tijd hebben neergezet in Denemarken. Zowel online, via de media als live tijdens de beurs, hebben we ons succesvol gepresenteerd aan de klant. De basis staat, er zijn al vele duizenden boekingen binnen, en vanuit hier gaan we verder bouwen. Corendon is sterk in het bieden van scherp geprijsde kwaliteitsvakanties, en het is mooi om te zien dat ook Deense klanten onze producten nu gaan omarmen”, aldus Deniz Jensen (Director van Corendon Denemarken).

Flexibiliteit

Momenteel kunnen de Denen bij Corendon vakanties boeken bij bijna 400 verschillende hotels en resorts in Turkije, Griekenland, Spanje, Bulgarije en Curaçao. Hiervan zijn in totaal acht hotels eigendom van Corendon zelf waaronder twee op Curaçao. Jensen: “Omdat we een eigen luchtvaartmaatschappij hebben met meer keuze aan vluchtdagen, kun je jouw reisduur aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld negen of tien dagen op vakantie in plaats van de standaard zeven, veertien of 21 dagen. Het geeft onze klanten meer flexibiliteit.” Ook kunnen Denen bij de reisorganisatie vakanties boeken naar bestemmingen die niet gebruikelijk zijn op de Deense chartermarkt, zoals Ibiza en Curaçao.

Author Dylan Cinjee