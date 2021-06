Corendon gaat weer vakanties aanbieden naar Turkije

Corendon gaat per direct weer vakanties aanbieden naar Turkije, dat bevestigt de reisorganisatie tegenover TravelPro. Op de website van de reisorganisatie wordt er meer uitleg gegeven over deze keuze. “Op dit moment is de kleurcode van het reisadvies voor Turkije oranje. Dit betekent dat de overheid adviseert om alleen naar Turkije te reizen wanneer dit noodzakelijk is. Bij een oranje reisadvies, moet je je voor vertrek terug naar Nederland laten testen en krijg je het dringende advies om bij thuiskomst tien dagen in thuisquarantaine te gaan. In Turkije wordt de test op afspraak afgenomen in het hotel waar je verblijft. De kosten zijn zeer laag; slechts €25 per persoon”, laat Corendon weten.

Volgens Corendon is het weer mogelijk om op vakantie te kunnen naar Turkije. “Wat ons betreft kan dat. Maar die beslissing moet je zelf nemen. Bij vertrek naar Turkije moet je kunnen aantonen volledig gevaccineerd te zijn, dus je vertrekdatum ligt dan minimaal twee weken na de tweede prik. Als je nog niet volledig gevaccineerd bent, moet je een negatief testresultaat laten zien bij het inchecken en bij aankomst in Turkije. Dat kan een PCR-test zijn (afgenomen binnen 72 uur voor aankomst in Turkije) of een antigenen-sneltest (afgenomen binnen 48 uur voor aankomst in Turkije). Gedurende de maanden juli en augustus 2021 betaalt de Nederlandse overheid de kosten van deze test. De derde mogelijkheid is een bewijs dat je korter dan zes maanden voor aankomst in Turkije positief bent getest op het COVID-19 virus.”

Analyse

“Voor Turkije is het toerisme een hele belangrijke bron van inkomsten. Vandaar dat de Turkse overheid heel veel aandacht heeft gegeven aan het verminderen van het aantal besmettingen en het zo snel mogelijk vaccineren van inwoners van de toeristische gebieden in het zuiden en westen van Turkije. Ook op basis van onze eigen analyse zijn wij van mening dat het verantwoord is om vakanties naar de zuid- en westkust van Turkije aan te bieden. We leggen je uit waarom. De Turkse zuid- en westkust zouden een geel reisadvies krijgen als Turkije in Europa zou liggen. In de toeristische gebieden van Turkije wordt behoorlijk veel getest, maar het aantal besmettingen is laag. Op basis van dit lage aantal besmettingen zouden de Turkse zuid- en westkust een geel reisadvies krijgen als Turkije in Europa zou liggen.”

Besmettingen

Corendon hanteert hetzelfde uitgangspunt als het RIVM doet voor Europese landen: vanaf 1 juli moet voor een geel reisadvies het aantal besmettingen onder de 200 liggen per twee weken per 100.000 inwoners. Vóór 1 juli is dit aantal 150. “Wij baseren ons op de actuele openbare besmettingsgegevens van het Europese RIVM (ECDC); dit zijn dezelfde cijfers waar ook het RIVM naar kijkt. Naast ECDC publiceert Turkije ook zelf deze cijfers. Daarnaast kijken we, net als het RIVM, naar de positiviteitsratio. Dit is het percentage positieve testen op het totaal aantal uitgevoerde testen. Dit percentage moet onder de 4% liggen en voor Turkije is dat percentage op dit moment 2,4%. De overheid kijkt voor haar reisadvies naar de besmettingscijfers van Turkije in zijn geheel. Turkije is een enorm groot land en de klanten die bij ons een vakantiereis boeken, blijven over het algemeen in een klein gebied in en rondom hun hotel. Wij kijken dus specifiek naar de cijfers van de zuid- en westkust en die cijfers zijn heel laag.”

Verzekering

Daarnaast wordt er ook uitleg gegeven over de ziektekostenverzekering: “Jouw ziektekostenverzekering is volledig geldig in Turkije, ook als het om corona gerelateerde kosten gaat. Ook de reis- en annuleringsverzekering geven een volledige dekking in gebieden met een oranje reisadvies, behalve de eventuele extra kosten die het gevolg zijn van corona gerelateerde situaties. Een dergelijke situatie zal zich in Turkije echter niet voordoen. In Turkije betaalt de overheid de volledige kosten wanneer je in het land onverhoopt in quarantaine zou moeten gaan vanwege een positieve test.” Corendon zorgt bovendien voor een kosteloze omboeking van de terugvlucht.

Losse vluchten

Een andere reden voor het aanbieden van Turkije volgens Corendon is dat airlines sinds het begin van de corona-uitbraak van de overheid ongehinderd losse vluchten mogen aanbieden naar landen of gebieden met een oranje reisadvies. Hotelsites mogen van de overheid ongehinderd hotelkamers verkopen in gebieden met een oranje reisadvies. “Wij vinden dat wij dan ook naar diezelfde gebieden een pakketreis kunnen aanbieden als we ervan overtuigd zijn dat dit verantwoord kan. Bovendien zijn wij als ANVR-reisorganisatie verplicht om vakantiegangers vooraf over alle risico’s te informeren en ze met raad en daad bij te staan wanneer er tijdens de vakantie iets zou gebeuren. In die zin bieden wij extra zekerheid dan wanneer je alles los zou boeken, wat momenteel gebeurt. Wanneer de situatie blijft zoals die nu is, kun je ervan uitgaan dat wij Turkije-vakanties niet annuleren. Mocht dat onverhoopt door onvoorziene omstandigheden toch gebeuren, dan krijg je binnen de wettelijke termijn van twee weken jouw geld terug.”

