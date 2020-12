Corendon in hoger beroep na uitspraak rechter

Vandaag heeft de kortgedingrechter in Amsterdam uitspraak gedaan

“De rechter heeft echter geoordeeld dat wel degelijk aan deze voorwaarde is voldaan. In het vonnis staat dat het ‘voldoende aannemelijk is dat ook een bodemrechter tot dit oordeel zal komen’. Dat betekent dat Sunweb de overeenkomst niet had mogen opzeggen. De rechter geeft echter ook aan dat de vordering van Corendon (uitvoering van de transactie) nu te verstrekkend en onomkeerbaar zou zijn en dat het spoedeisend belang voor de verkoper niet duidelijk genoeg is. De rechter roept beide partijen op om met elkaar opnieuw om tafel te gaan”, aldus Corendon.

Hoger beroep

Inmiddels heeft Corendon besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak omdat zij van mening is dat de transactie moet plaatsvinden nu de rechter heeft vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan.

