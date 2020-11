Corendon komt met voucherloze zomervakanties

Na de recente hoopgevende berichten over sneltesten en vaccins voor het coronavirus, ziet Corendon het aantal vakantieboekingen voor de komende zomer gestaag toenemen. De touroperator lanceert vandaag ‘voucherloze zomervakanties’.

Wanneer een geboekte zomervakantie met vertrekdatum vanaf 1 april 2021 toch door de touroperator geannuleerd zou moeten worden, dan krijgt de klant zijn geld binnen twee weken terug. Er wordt geen voucher meer uitgegeven. Dit geldt ook voor alle zomerboekingen met vertrek vanaf 1 april die al eerder zijn gemaakt.

Zorgeloos genieten

Atilay Uslu, Directeur-eigenaar Corendon: “We merken dat onze klanten niet kunnen wachten om weer op vakantie te gaan. Ze hebben de voorpret nodig en willen zich kunnen verheugen op een toekomstige vakantie. Door de positieve ontwikkeling van sneltesten en het coronavaccin zien we dat de interesse voor zomervakanties gelukkig weer toeneemt. We gaan er vanuit dat we volgend jaar weer op een normale manier vakantie kunnen vieren en dat de vakantie weer in het teken kan staan van ontspanning en zorgeloos genieten. Met de introductie van ‘voucherloze vakanties’ proberen we ook de laatste financiële drempel weg te halen. Geen reden meer om te wachten met boeken, wat ons betreft.”

