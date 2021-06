Corendon Mangrove Beach Resort onderdeel van Curio Collection by Hilton

Corendon en Hilton kondigen vandaag een franchiseovereenkomst aan. Het Corendon Mangrove Beach Resort op Curaçao mag vanaf september 2021 de Hilton merknaam voeren. Daarmee wordt de indrukwekkende All Inclusive uitbreiding van de Amerikaanse hotelketen aangevuld. Het resort, dat eigendom is van Corendon Hotels & Resorts, zal na een verbouwing de naam Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort, Curio Collection by Hilton dragen. Hiermee zal de naam Hilton weer op het Caribisch eiland Curaçao aanwezig zijn.

“We zijn zeer verheugd om samen te werken met Hilton, een wereldwijd erkende leider in hospitality, en te profiteren van Hilton’s wereldwijde naamsbekendheid en bekroonde loyaliteitsprogramma voor gasten,” aldus Atilay Uslu, oprichter van Corendon en eigenaar van hotels op Curaçao. “Vanaf september 2021 kijken we ernaar uit om de naam Curio Collection by Hilton te dragen op het prachtige eiland Curaçao. Ons doel is om de allerbeste service te bieden aan onze gasten en Hilton Honors leden en om te laten zien dat de hospitality van Corendon een toegevoegde waarde is voor het Hilton merk.”

Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort, Curio Collection by Hilton

Het hotel is de nieuwste toevoeging aan Hilton’s snel uitbreidende portfolio van All Inclusive resorts in topbestemmingen aan het strand over de hele wereld. Naast de 399 ruime gastenkamers, biedt het hotel genoeg mogelijkheden voor zowel avontuurlijke reizigers als mensen die op zoek zijn naar een rustige strandvakantie. Gasten kunnen zich opladen aan het idyllische privéstrand met kalm turquoise water, vier zwembaden en spa cabana’s met adembenemend uitzicht op de Caribische Zee. Het resort biedt ook een verscheidenheid aan activiteiten voor avonturiers, waaronder duiken, beachvolleybal en shuffleboard. Daarnaast zijn er negen verschillende restaurants en bars, waaronder zwembad- en strandbars, specialiteitenrestaurants en een sigaren- en rumproeverij. Gasten kunnen genieten van extra voorzieningen op het terrein, zoals een fitnesscentrum en een eersteklas waterpark met zes glijbanen, waaronder de beruchte King Cobra, de enige glijbaan in zijn soort in het Caribisch gebied.

Ideale bestemming met ongerepte natuur

“Terwijl we onze All Inclusive portfolio in het Caribisch gebied en Mexico blijven uitbreiden, zijn we verheugd om samen te werken met Corendon Hotels & Resorts en het grootste All Inclusive resort op Curaçao te openen,” aldus Pablo Maturana, Managing Director of Development South America & The Caribbean van Hilton. “Met meer dan 35 spectaculaire stranden is Curaçao een ideale bestemming voor toeristen die op zoek zijn naar ongerepte natuur en we kunnen niet enthousiaster zijn om gasten nog een andere optie te bieden bij het boeken van hun reis naar het Caribisch gebied.” Naast de wereldberoemde stranden van het eiland, ligt het resort op loopafstand van de beroemde winkels in het historische Willemstad en op slechts acht kilometer van de internationale luchthaven van Curaçao.

Een unieke reiservaring

“De ondertekening van Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort is een belangrijke mijlpaal voor het merk, omdat we hiermee het nieuwste All Inclusive resort toevoegen aan Curio Collection, een groeiend portfolio van meer dan 100 unieke hotels en resorts over de hele wereld,” zegt Jenna Hackett, global brand head, Curio Collection by Hilton. “Dit prachtige resort ligt verscholen in een beschermd natuurgebied met een prachtig privéstrand en beschikt over stijlvolle accommodaties, hoogstaande restaurants en eersteklas faciliteiten, die allemaal samenkomen om gasten een werkelijk unieke reiservaring te bieden.”

Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort, Curio Collection by Hilton gaat deelnemen aan Hilton Honors, het bekroonde loyaliteitsprogramma voor gasten van de 18 verschillende hotelmerken van Hilton. Leden die direct boeken krijgen toegang tot directe voordelen, waaronder een flexibele betalingsvoorwaarden waarmee leden bijna elke combinatie van punten en geld kunnen kiezen om een verblijf te boeken, exclusieve ledenkortingen, gratis standaard WiFi en toegang tot de Hilton Honors mobiele app.

