Corendon: uitbreiding aanbod vanaf Duitse luchthavens door Schiphol-chaos

Corendon start vandaag met de verkoop van 100.000 nieuwe vliegvakanties vertrekkend vanaf vier Duitse luchthavens. Uitbreiding op Schiphol blijkt deze zomer niet mogelijk door de chaos van de afgelopen weken. Daarom heeft Corendon de mogelijkheden in Duitsland bekeken.

Atilay Uslu (oprichter Corendon): “Er worden momenteel massaal vakanties geboekt en om geen ’nee’ te hoeven verkopen, breiden wij ons aanbod continu uit. In de afgelopen weken is het ons duidelijk geworden dat uitbreiding vanaf Schiphol er deze zomer niet in zit. Ook op de regionale luchthavens in Nederland is het niet mogelijk om op korte termijn grootschalig uit te breiden. Daarom zijn we over de grens gaan kijken. Onze Turkse zuster-airline vliegt al vanaf Münster/Osnabrück, Weeze, Düsseldorf en Keulen, en we hebben afgesproken dat we per direct 100.000 stoelen kunnen inzetten voor de vliegvakanties voor onze Nederlandse en Belgische vakantiegangers naar populaire zonbestemmingen. Zonder stress en lange wachtrijen.”

Corendon biedt vanaf de Duitse luchthavens populaire vakantiebestemmingen aan, zoals Antalya en Bodrum in Turkije, Mallorca, Ibiza, Las Palmas en Tenerife in Spanje, en Kreta, Kos en Rhodos in Griekenland. De vluchten worden uitgevoerd door Corendon Airlines International, onderdeel van het internationale Corendon concern.

Vier luchthavens net over de Duitse grens

De vluchten vertrekken vanaf de volgende vier Duitse luchthavens net over de grens:

• Münster/Osnabrück – 30 minuten over de grens bij Enschede

• Weeze – 20 minuten over de grens bij Nijmegen

• Düsseldorf – 30 minuten over de grens bij Venlo

• Keulen – 40 minuten over de grens bij Heerlen