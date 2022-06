Corendon van Maastricht Aachen Airport naar Malaga en Gran Canaria

Deel dit artikel

Vanaf 2 juli vliegt Corendon wekelijks op de zaterdag naar Malaga en op de zondag naar Gran Canaria vanaf Maastricht Aachen Airport. Daarnaast breidt de reisorganisatie het aantal vluchten uit vanaf dit vliegveld naar Hurghada met twee extra vluchten, Kreta met één extra vlucht en Turkije met zes extra vluchten. Het totaal aantal vluchten komt dan op 27 vertrekken per week vanaf Maastricht.

Naast de extra vluchten op de genoemde bestemmingen vliegt Corendon ook naar Rhodos, Kos, Zakynthos en Bulgarije vanaf de Limburgse luchthaven.

Regionale luchthavens

Atilay Uslu, oprichter van Corendon: “De boekingen voor deze zomer gaan zo hard dat we besloten hebben om in het hoogseizoen meer vanaf Maastricht te vliegen om aan de grote vraag te voldoen. We merken ook dat onze klanten nu liever voor regionale luchthavens kiezen dan voor Schiphol door de ellenlange wachtrijen. Dit geldt echt niet alleen voor de vakantiegangers die aan de grensgebieden wonen. We zien daarnaast ook een toename in vertrek van Duitse luchthavens die wij nu aanbieden.”

Author Sharon Evers