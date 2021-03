Corendon vliegt naar tien vakantiebestemmingen vanaf Maastricht

Corendon vliegt komende zomer naar acht vakantiebestemmingen en in de winter naar vier winterzonbestemmingen vanuit Maastricht Aachen Airport. De zomervluchten gaan naar de Griekse eilanden Kos, Kreta, Rhodos, Zakynthos, naar Bulgarije, Egypte en de Turkse badplaatsen Bodrum en Antalya. Voor de wintervluchten vertrekken vanuit het zuiden de Corendon vliegtuigen naar Egypte, Gambia en in de maanden november en maart ook naar Antalya. Kaapverdië is als nieuwe winterbestemming toegevoegd. De touroperator vliegt elke donderdag naar het eiland Sal.

Vanaf 2 november 2021 start het nieuwe wintervluchtschema voor Egypte en vanaf 3 november 2021 voor Gambia. De touroperator vliegt vanaf 4 november 2021 naar Kaapverdië. Naar Antalya zal vooralsnog alleen in de maanden november 2021 en maart 2022 vanaf Maastricht worden gevlogen.

Atilay Uslu (oprichter van Corendon): “We zien dat onze klanten hopen om deze zomer al vakantie te kunnen vieren in het buitenland. Daarnaast verwachten we ook een grote vakantiebehoefte in het komende najaar en de winter. De boekingen laten dit duidelijk zien. Kaapverdië is zonzeker en de temperaturen zijn er het hele jaar aangenaam, wat het een fantastische winterzonbestemming maakt. Het is echt een relax-bestemming met een bijzondere mix van Afrikaanse en Braziliaans-Portugese invloeden. Het visserseiland Sal staat daarnaast bekend om de witte stranden en de azuurblauwe zee.”

Maastricht

Veel Nederlandse en Belgische vakantiegangers kiezen voor Maastricht Aachen Airport als luchthaven om hun vakantie te starten. De voornaamste reden hiervoor is de mogelijkheid om gratis te parkeren en de kortere wachtrijen dan bijvoorbeeld Amsterdam Airport Schiphol.

