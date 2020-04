Corona-actie – Jitske Roos zegt ‘t met bloemen

Jitske Roos is een bekend gezicht in de reisbranche en als consultant betrokken bij het wel en wee van veel reisbedrijven. Toen half maart een groot deel van haar werk stilviel door hét virus en zij hoorde dat ook de Nederlandse bloementelers het zwaar hebben, was het één plus één voor Jitske en lanceerde een nieuw initiatief: hulp voor de tulp.

“Door het coronavirus kunnen Nederlandse bloementelers hun bloemen niet exporteren en dat is enorm zonde. Deze bloemen zouden namelijk worden vernietigd.” Jitske trok zich het lot van deze telers aan en schoot tot hulp. Ze vond telers die prachtige tulpen leveren. Bloemen die direct van het land komen en meteen worden verstuurd naar de klant. Want dat is het initiatief van Jitske: het versturen van tulpen naar collega’s, medewerkers, familie et cetera in heel Nederland, Duitsland en België. “Ik heb het geluk te beschikken over een groot netwerk, want binnen 48 uur was het geregeld. 19 minuten na het versturen van de eerste mail had ik al vier boeketten verkocht.”

Persoonlijke boodschap op een kaartje

“Ik weet natuurlijk ook dat het versturen van bloemen niet uniek is. Maar daar gaat het mij niet om. In mijn geval ondersteun je de lokale telers die mede door deze actie hun bloemen niet hoeven te vernietigen en er ook nog iets mee verdienen in deze heel rare tijden. Wat wél uniek is, is dat alle boeketten worden voorzien van een individuele boodschap op een kaartje. Ja, ook bij 800 bossen bloemen. Het is hartverwarmend om te lezen welke boodschappen mensen er opzetten. Dat is heel bijzonder.”

