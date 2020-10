Corona-vragenuur wordt wekelijks ANVR-vragenuurtje

Sinds maart jl. organiseert de ANVR elke vrijdag van 12 tot 13 uur digitale vragenuurtjes voor de leden voor alle vragen die te maken hebben met Covid19. Het in eerste instantie tijdelijke initiatief bevalt ANVR en de leden zo goed dat er vanaf nu een vast element in de week van wordt gemaakt. De vragen kunnen dan ook over eventuele andere onderwerpen gaan die niet Corona-gerelateerd zijn, zo laat de ANVR aan haar leden weten.

“Elke week doen er tussen de 65 en 100 leden mee aan de Teams-meetings die we organiseren. We merken dat het de leden helpt dat ze een snel antwoord krijgen en andere deelnemers dat er vragen worden beantwoord die ze misschien zelf ook hebben. Of ze worden door de vraagstellers op goede ideeën gebracht die ze nog niet hadden. Dat helpt en merken we aan de kwaliteit van de vragen die na afloop van de vragenuurtjes worden gesteld via ledeninfo@anvr.nl”, zegt Frank Radstake van de ANVR, die de vragenuurtjes modereert. “Het feit dat we alle deskundigheid meebrengen, maakt dat we bijna alle vragen meteen kunnen beantwoorden. Een mooie manier om de leden te helpen in ingewikkelde tijden. En vanaf nu kan dat dus voor alle vragen die de leden hebben. We zien dat er veel mensen regelmatig inbellen, maar er is natuurlijk ruimte voor nieuwe deelnemers”. Het eerstvolgende vragenuurtje is op vrijdag 16 oktober a.s. van 12.00-13.00 uur.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.