Coronatest2travel.nl volgende week live

De website coronatest2travel.nl, met alle informatie rondom de PCR-testen die ANVR-leden kunnen aanbieden aan hun klanten, gaat volgende week woensdag live. Dat heeft Frank Radstake laten weten aan TravelPro.

Het is mogelijk om PCR-testen te laten doen op 45 testlocaties, maar er kan snel worden opgeschaald. Radstake benadrukt dat er wordt gewerkt met hoogwaardig gekwalificeerd personeel en dat de PCR-testen worden aangeboden voor € 69 per test ongeacht hoeveel klanten je als reisagent of touroperator doorstuurt.

Naast het nieuws over de lancering van de website laat Radstake weten dat de ANVR hard blijft werken aan het gratis maken van testen. “Daarover hopen we binnen twee weken meer zekerheid over te hebben. Het ziet er hoopvol uit.”

