Coronavirus: KLM blijft voorlopig vliegen naar China

KLM vliegt op dit moment volgens schema naar China, volgt de ontwikkelingen van de uitbraak van het Coronavirus in China nauwgezet en neemt diverse voorzorgsmaatregelen. Dat laat de airline weten in een verklaring.

KLM krijgt haar informatie van erkende wereldwijde instanties, zoals de WHO (World Health Organisation), de ECDC (European Center of Disease Control) en CDC’s in China, het RIVM en IATA. Op basis van deze informatie neemt KLM alle maatregelen om de gezondheid van haar personeel en passagiers zoveel mogelijk te waarborgen. “Iedere dag voorziet de airline haar medewerkers van de laatste informatie over het virus en de mogelijke risico’s voor zowel passagiers als KLM’ers.”

KLM heeft in overleg met betrokken instanties diverse voorzorgsmaatregelen genomen, waaronder het op verzoek verstrekken van mondkapjes voor de crew aan boord en ter plaatse. Daarnaast worden algemene hygiëne maatregelen extra onder de aandacht gebracht bij KLM medewerkers, zoals frequent handen wassen, alleen dierlijke producten te nuttigen als die goed doorkookt zijn en contact met dieren te vermijden. Daarbij worden de algemene richtlijnen van WHO en RIVM gevolgd.

