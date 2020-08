Costa Cruises hervat activiteiten voor Italiaanse gasten

Met het doel maximale veiligheid te garanderen voor gasten, bemanning en op de bestemmingen waar wordt aangemeerd, en in lijn met haar besluit om verantwoord te herstarten, kondigt Costa Cruises aan dat de cruises in september van Costa Deliziosa vanuit Triëste en Costa Diadema vanuit Genua exclusief gereserveerd zijn voor Italiaanse gasten, met routes van een week die alleen Italiaanse havens aandoen.

De beslissing werd genomen rekening houdend met de evolutie van het epidemiologische scenario en rekening houdend met de regelgeving die vandaag is uitgevaardigd door het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid met betrekking tot verplichte controles voor reizigers die terugkeren van een aantal Europese en buitenlandse bestemmingen, waardoor een voorzichtige aanpak belangrijk blijft.

30 september

De vertrekdata van de twee schepen worden bevestigd – Costa Deliziosa op 6, 13, 20, 27 september en Costa Diadema op 19 september – terwijl verdere details over de routes zo snel mogelijk zullen worden bekendgemaakt. Costa blijft nauw samenwerken met de Italiaanse autoriteiten, lokale instellingen, gezondheidsautoriteiten, havenmeesterkantoren, havens en terminals en RINA om te zorgen voor een verantwoordelijke, vlotte en goed georganiseerde toepassing van de nieuwe voorschriften en protocollen die zijn goedgekeurd door de Italiaanse regering voor de herstart van cruises. Het bedrijf bevestigt ook de verlenging tot 30 september 2020 van de pauze voor alle andere cruises, met uitzondering van de bovengenoemde vertrekken van Costa Deliziosa en Costa Diadema. Costa informeert de getroffen gasten en reisagenten. Ze krijgen een nieuwe garantie in overeenstemming met de wetgeving.

Protocol

Costa werkt aan een verantwoorde en veilige herstart van zijn cruises vanaf 6 september, zoals de afgelopen dagen al werd aangekondigd, en volgt onvermoeibaar de epidemiologische situatie op die voortdurend evolueert. Het bedrijf hoopt dat de situatie het vanaf oktober mogelijk maakt om ook gasten van andere nationaliteiten aan boord te verwelkomen. Om de best mogelijke vakantie-ervaring te bieden en tegelijkertijd de veiligheid van gasten, bemanning en de inwoners van de lokale gemeenschappen te beschermen, heeft Costa Cruises het Costa Safety Protocol voor haar vloot ontwikkeld, inclusief nieuwe operationele procedures in reactie op de COVID-19 situatie. Ondersteund door een panel van onafhankelijke wetenschappelijke experts in volksgezondheid gecoördineerd door V.I.H.T.A.L.I. (Value in Health Technology and Academy for Leadership and Innovation), een spin-off van de Università Cattolica van Rome, is het Costa Safety Protocol geheel in lijn met de gezondheidsprotocollen die zijn opgesteld door de Italiaanse regering en de Europese (EU Healthy Gateways) autoriteiten. Het protocol wordt voortdurend bijgewerkt op basis van de evolutie van het scenario en medische kennis.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.