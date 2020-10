Costa Cruises herziet winter 2020/21

Gezien de beperkingen die in sommige Europese landen van kracht zijn en in het licht van de huidige epidemiologische situatie, kondigt Costa Cruises vandaag aan de 2020/2021 winterprogramma’s van haar schepen te herzien.

Costa Smeralda vaart tot eind februari 2021 alleen in Italiaanse wateren, met bezoeken aan Savona, La Spezia, Cagliari, Messina, Napels en Civitavecchia / Rome. Deze route van één week vervangt de cruises naar Italië, Frankrijk en Spanje die het schip vanaf 14 november 2020 had moeten aanbieden.

De Costa Smeralda cruise brengt gasten naar enkele van de meest populaire Italiaanse kunststeden en natuurgebieden en draagt zo bij aan het herstel van het nationale toeristische ecosysteem. Ook AIDAblu draagt hier aan bij. Dit schip van de Costa Group van het Duitse merk AIDA Cruises vaart al sinds midden oktober alleen in Italië.

Costa Deliziosa voert haar huidige route van één week in Italië en Griekenland uit tot 3 januari 2021, met aanlopen in Trieste, Katakolon / Olympia, Athene, Heraklion / Kreta, Bari in plaats van Montenegro en Kroatië zoals oorspronkelijk gepland.

Costa Diadema stelt de start van haar lange cruises in de Middellandse Zee uit tot 6 april 2021. De 14-daagse cruises naar Turkije en de 14-daagse cruises naar Egypte en Griekenland gaan door zoals gepland.

Het nieuwe schip Costa Firenze, momenteel in de laatste fase van voltooiing op de Fincantieri-scheepswerf in Marghera, wordt zoals gepland medio december 2020 opgeleverd, maar begint pas vanaf 28 februari 2021 met het aanbieden van zevendaagse cruises in Italië, Frankrijk en Spanje.

Tot slot worden de Costa Favolosa cruises in het Caribisch gebied geannuleerd en gaat het schip pas vanaf 2 april 2021 weer in bedrijf met minicruises in de Middellandse Zee.

De 2021 wereldcruise van Costa Deliziosa is afgelast. Gasten krijgen de mogelijkheid om de editie van 2022 te boeken. Costa informeert alle gasten en reisbureaus die getroffen zijn door veranderingen in het 2020/21 winterprogramma. Zij worden omgeboekt of ontvangen een voucher of refund. Mocht de situatie verdere veranderingen vereisen, dan zal Costa haar programma’s onmiddellijk aanpassen en gasten informeren.

