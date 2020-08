Costa Cruises introduceert Covid-19 testen en ontvangt certificering

Als eerste cruisemaatschappij heeft het Italiaanse Costa Cruises de certificering verkregen voor een biologisch risicopreventiesysteem aan boord, ontwikkeld door het RINA-instituut. Met het oog op de hervatting van cruises en gelet op de huidige situatie en mening van experts, gaat het bedrijf voor het aan boord gaan bij alle gasten swabtesten uitvoeren.

Costa Cruises blijft werken aan een verantwoorde en veilige herstart van haar activiteiten per 6 september en is de eerste cruiserederij met een zogenaamde Biosafety Trust-certificering van RINA. Dit meer dan 150 jaar oude instituut voor testen, inspecties, certificeringen en scheepsclassificaties heeft een innovatief certificeringsprogramma voor managementsystemen ontwikkeld. Tijdens het certificeringsproces, uitgevoerd door middel van gerichte audits, worden alle aspecten van de processen aan boord en aan wal – van de inschepingsprocedures tot de dienstverlening aan boord, catering, fitness, ontspanningsruimtes en excursies – onderzocht en beoordeeld of deze worden uitgevoerd conform de schemaprocedures gericht op het voorkomen en beheersen van infecties.

Training

Om de certificering van RINA te verkrijgen, zijn specifieke trainingsmodules voor de bemanning ontwikkeld in strikte overeenstemming met de nieuwe gezondheidsprotocollen en met het bijbehorende managementsysteem aan boord. Deze trainingsprogramma’s versterken de toch al strikte procedures die van kracht zijn aan boord van de schepen van Costa, in de inschepingsterminals en tijdens excursies aan land. Deze werden eerder van kracht met de introductie van het Costa Safety Protocol, het nieuwe door Costa ontwikkelde gezondheidsprotocol voor Covid-19 e met de wetenschappelijke onderbouwing door onafhankelijke experts.

Testen

Op basis van de huidige epidemiologische situatie en adviezen van experts, zal het bedrijf vanaf het eerste vertrek van de Costa Deliziosa, op 6 september vanuit Triëst, en alle daaropvolgende afvaarten de antigene Covid- 19 swabtesten voor alle inschepende gasten uitvoeren. Deze test wordt uitgevoerd binnen de bredere pre-boarding procedures zoals verankerd in het nieuwe Costa Safety Protocol en de protocollen van de gezondheidsautoriteiten. De snelle antigene test identificeert snel verdachte gevallen. Gasten kunnen in een dergelijk geval worden onderworpen aan een PCR-test alvorens te kunnen inschepen. Het bedrijf biedt haar gasten ook de mogelijkheid om een ​​speciale verzekering af te sluiten, met specifieke dekking in geval zij dit wenselijk achten.

Herstart

De herstart van de cruises van Costa zal gefaseerd zijn met het oog op maximale veiligheid voor gasten, de bemanning en de inwoners van bestemmingen die Costa aandoet. Om deze reden heeft het bedrijf ervoor gekozen om voor de cruises in september alleen routes in Italië aan te bieden en vooralsnog exclusief voor Italiaanse gasten. De Costa Deliziosa zal elke zondag in september vanuit Triëst vertrekken en de steden Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa en Catania aandoen. De Costa Diadema volgt op 19 september a.s. met een zevendaagse cruise vanuit Genua in de westelijke Middellandse Zee met bezoeken aan Civitavecchia / Rome, Napels, Palermo, Cagliari en La Spezia.

