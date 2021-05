Covid-19-certificaat is er misschien pas in augustus

Demissionair minister-president Mark Rutte heeft na afloop van een EU-top in Portugal, die hij virtueel volgde, gezegd dat het Covid-19-certificaat er misschien pas in augustus is. Hij wil dat die pas er veel eerder komt.

Er is afgesproken dat de covid-pas 21 juni operationeel wordt en normaal gesproken is er dan zes weken voor de EU-lidstaten om het systeem in te voeren, maar Rutte vindt dat dat te lang duurt.

Rutte vindt dat de pas veel eerder dan augustus ingevoerd moet worden, want veel landen zullen er profijt van hebben. Het Covid-19-certificaat is bedacht om Europeanen deze zomer makkelijker te laten reizen. “We gaan proberen de periode om het certificaat in te voeren zo kort mogelijk te houden en ik kan mij voorstellen dat veel landen er belang bij hebben dat alles zo snel mogelijk werkt. Daarnaast zal het nog langer duren wanneer 21 juni niet wordt gehaald.”

Op 25 mei zal een volgende EU-bijeenkomst plaatsvinden waarop het systeem wordt besproken. Rutte liet weten dat Nederland dagen of hoogstens twee weken na de streefdatum klaar te willen zijn, maar dat hij niets kan garanderen.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.