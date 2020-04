Creëer je eigen ‘More Fun in the Philippines’-momenten

Hoe heerlijk zou het zijn om nu het heldere water bij het Apo Reef National Park in te duiken en kennis te maken met het adembenemend mooie leven rond de twee enorme riffen die hier liggen. Of een wandeling te maken over de rijstvelden van Banaue. Of mee te feesten met de altijd vriendelijke en gastvrije Filipijnse bevolking…

Helaas kunnen we je nu niet meenemen naar de Filipijnen, maar we kunnen je wel de Filipijnse vibes brengen. De Filipino’s zingen en dansen regelmatig met vrienden en familie en genieten zo van het samenzijn. Zelfs in de tijd van social distancing is karaoke via Zoom een populair tijdverdrijf. Wij inspireren je graag om je eigen ‘More Fun in the Philippines’ momentje thuis te kunnen creëren!

Wining and dining

De Filipijnse keuken is bijzonder gevarieerd, licht en overheerlijk. Door eeuwen van kolonisatie combineert de Filipijnse keuken een multiculturele potpourri van verschillende invloeden en op basis hiervan is er een culinaire beweging ontstaan die op alle 7.641 eilanden voelbaar is. Van slowfood gemeenschappen tot een bekroonde keuken voor iedereen. En van gerechten geïnspireerd door kinderliedjes tot eten met je voeten in een waterval. Haal de geur en smaak van de Filipijnen in huis en maak zelf ‘Chicken Adobo’ of ‘Filipijnse kwek-kwek balletjes’. Meer inspiratie over typisch Filipijnse specialiteiten vindt je hier.

De Filipino’s zijn gek op dansen en muziek. Hier zie je veel invloeden van buitenaf waar met name de Spanjaarden en Taiwaneze een belangrijke stempel hebben gedrukt. Naast instrumenten als de galang, panfluit, citers gemaakt van bamboe en de ‘kutiyapi’ (een soort dunne, langwerpige gitaar) val met name de ‘kalaleng’ op, een bamboe neusfluit. Eén van de beroemdste artiesten van de Filipijnen is Freddie Aguilar. Hij heeft in 1980 wereldwijd een hit gestoord met Anak (Filipijns voor kind). Het zegt je zo wellicht niets, maar luister maar eens… zeker dat je het eens gehoord hebt! Meer Filipijnse artiesten vind je op Spotify, onder andere hier.

En al die muziek nodig natuurlijk uit om te dansen! Eén van de oudste dansen op de Filipijnen is de Tinikling. Dit lijkt een beetje op het elastieken zoals vroeger op school gedaan werd, maar dan met twee lange bamboestokken. Maar met een beetje creativiteit en twee pvc-buizen of twee bezemstelen kom je ook al een heel eind. Kijk hier maar eens hoe vrolijk het eruit ziet. Dus… hup, beentjes van de vloer & have fun!

