CruiseReizen.nl is op zoek naar 6 nieuwe Cruise Specialisten

Cruise Specialist / Reis Adviseur bij Cruisereizen.nl (fulltime)

CruiseReizen.nl is één van de snelst groeiende organisaties van Nederland en wij helpen dagelijks onze klanten aan een onvergetelijke cruise vakantie. Wij werken als een team en geloven dat je hobby ook je werk moet zijn. Wij zijn dromers, levensgenieters en lachen veel.

Wie zoeken wij?

Als Cruise Specialist / Reis Adviseur zorg jij ervoor dat onze klanten een droomvakantie meemaken. Je helpt de klant met het zoeken van de juiste cruise en uiteraard verzorgen wij ook de vliegtickets, hotels, autohuur, skippybal (ja, we kunnen dat echt verzorgen), verzekeringen, etc. Persoonlijk contact dat is waar het bij ons om draait. Die persoonlijke benadering merken niet alleen de klanten, maar ook onze partners, leveranciers en alle collega’s. Wij gaan altijd voor 100% klanttevredenheid en wij zijn héééél trots op het feit dat onze klanten ons een 9,8 geven!

Zie jij jezelf als Cruise Specialist al rondreizen? Dan zie je dat goed! Jouw kennis komt namelijk niet alleen vanuit je directe collega’s en het world wide web. Je gaat op scheepsbezoek en op cruise met je collega’s. Dankzij dit avontuur kun jij de klanten namelijk nog beter helpen bij hun unieke droomreis!

Wat vragen wij van jou?

je hebt een MBO/HBO opleiding of denkniveau in een commerciële of toeristische richting

je bent commercieel en resultaatgericht, maar boven alles klantgericht

beschikbaar voor minimaal 4 dagen per week

waaronder twee avonden en een weekenddag, gelukkig is de tap aangesloten en staat jouw biertje (of wijntje) klaar

goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

maximaal 45 minuten reistijd naar ons kantoor in Rotterdam (Bahialaan 600, Rotterdam)

Wat hebben wij jou te bieden?

Op ons reislustige kantoor in de wereldstad Rotterdam heb je de ruimte en vrijheid om mee te ondernemen in ons succes. Tijdens een persoonlijke kennismaking bespreken we graag samen hoe jouw ontdekkingsreis er voor jou uitziet. Naast het feit dat je komt te werken in ons super cruise team bieden wij je het volgende:

salaris conform CAO

reiskostenvergoeding

gratis parkeren in onze eigen parkeergarage

goede pensioenregeling

maandelijkse bonusregeling

doorgroeimogelijkheden

een inspirerende werkplek met nu wat extra maatregelen zodat we elkaar kunnen blijven zien op kantoor

etentjes en leuke uitjes

wij zijn trots op onze koffiemachine die het koffiemomentje compleet maakt

geniet van vers fruit

ga de strijd aan tijdens een potje tafelvoetbal en nog veel meer!

Nog meer? Ja want wij sturen jou dus ook echt op cruise!

Heb je interesse?

Stuur vandaag nog je cv met motivatiebrief naar vacatures@cruisereizen.nl t.a.v. Annemieke Olofsen en wie weet bespreken wij dan binnenkort wel jouw eerste stap naar een wereld vol reisplezier. Voor vragen kun je ons ook altijd even bellen op het nummer 010-7200500

