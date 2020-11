CruiseWorld.nl, nieuwe partner voor Miles Attack

Miles Attack, het spaarprogramma voor reisagenten, heeft vanaf 10 november een nieuwe partner aan boord van haar programma: CruiseWorld.nl.

Reisagenten die werken met Sambasso kunnen vanaf nu al hun CruiseWorld.nl boekingen registreren voor MILES. CruiseWorld.nl biedt tot 300 MILES per boeking, afhankelijk van het boekingsbedrag. Dit geldt voor alle boekingen, zonder limiet en het hele jaar door. Als kick off actie geeft CruiseWorld.nl 3X zoveel MILES op alle boekingen die t/m december 2020 worden gemaakt.

Reisagenten kunnen gratis een account aanmaken op milesattack.com. Miles worden verdiend op alle boekingen van Miles Attack-partners en daarnaast door deel te nemen aan de vele activiteiten op het programma, zoals quizzen, e-learnings, etc. Miles kunnen worden besteed in de geïntegreerde webshop met cadeaus en waardebonnen of aan saldo op de Miles Attack-Mastercard. Naast CruiseWorld.nl zijn ook Teldar Travel, schauinsland-reizen, Quick Parking, Air Europa, Baja Bikes, Live To Travel, Flexible Autos en Accor Hotels onderdeel van het programma.

