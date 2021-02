Crystal: niet gevaccineerd, niet cruisen…

Crystal, heeft aangekondigd dat het van alle gasten eist dat zij ten minste veertien dagen voorafgaand hun Crystal-cruise volledig worden ingeënt met een COVID-19-vaccin. Gasten moeten vóór het inschepen een bewijs van vaccinatie laten zien en moeten beide doses van het vaccin hebben ontvangen als dat door de fabrikant wordt aangeraden. Ook andere rederijen eisen al een COVID-19 vaccinatie, waaronder American Queen Steamboat Co., Victory Cruise Lines en Saga Cruises.

Deze week liet de CEO van Carnival Corp., Arnold Donald, nog weten dat er bij hen nog geen beslissing is genomen over de vraag of passagiers en/of bemanning moeten worden ingeënt tegen COVID-19. Donald liet weten dat Carnival Corp. zich laat informeren door wereldwijde medische en wetenschappelijke experts. “Het is nog te vroeg om deze knoop door te hakken”, aldus Donald, die eraan toevoegde dat de AIDA en Costa Cruises, evenals andere rederijen die niet van Carnival zijn, op beperkte basis ‘succesvol’ in Europa hebben gevaren zonder verplichte vaccins.

De vaccinvereiste vormt volgens Crystal (met de merken Crystal Cruises, Crystal River Cruises, Crystal Yacht Cruises en Crystal Expedition Cruises), een aanvulling op de uitgebreide Crystal Clean + 4.0-maatregelen van het bedrijf, waaronder een negatieve COVID-19-test voor zowel gasten als bemanning, temperatuurcontroles op de terminal voorafgaand aan het instappen, een mondkapjesbeleid, richtlijnen voor sociale afstand, verbeterde reinigings- en desinfectiemaatregelen, verminderde capaciteit en meer.

“We worden aangemoedigd om hiervoor te kiezen door de vooruitgang die wordt geboekt met de COVID-19-vaccins en wat dit betekent voor onze Crystal Family en de reisindustrie als geheel, aangezien we er reikhalzend naar uitkijken om de wereld opnieuw te verkennen”, aldus Jack Anderson (interim-president en CEO van Crystal). “We weten dat gemoedsrust de grootste luxe is; en de vaccinatievereiste is gewoon de beste manier om de veiligst mogelijke Crystal Experience voor iedereen aan boord te garanderen. Dit sentiment wordt onderstreept door gesprekken met onze gasten en reispartners en een recente Cruise Critic-enquête onder rederijen waaruit bleek dat meer dan 80% van de respondenten zou cruisen als een vaccin nodig was.”

Crystal begrijpt dat de beschikbaarheid van vaccins varieert afhankelijk van het distributieplan van het thuisland en / of staat van elke reiziger. Gisteren liet de rederij nog weten haar activiteiten op te schorten tot mei 2021 voor haar rivier-cruseschepen en tot juni voor haar oceaanschepen, tot 1 augustus voor Crystal Esprit en tot en met augustus voor Crystal Endeavour, waardoor de meeste reizigers voldoende tijd hebben om zich volledig te laten vaccineren voordat Crystal wordt hervat.

De bemanning van Crystal, die afkomstig is uit tientallen landen over de hele wereld, zal naar verwachting ook worden gevaccineerd wanneer het bedrijf haar cruises hervat, maar dit is misschien niet een haalbare optie voor alle bemanningsleden gezien hun leeftijd en / of de beschikbaarheid van vaccins in hun thuisland. “Als onderdeel van de Crystal Clean + 4.0-maatregelen van het bedrijf, zullen bemanningsleden worden getest op COVID-19 voordat ze hun thuislocatie verlaten om zich op het schip te voegen en moeten ze een negatief resultaat laten zien. Ze zullen ook een COVID-19-test afleggen bij het inschepen, na aankomst zeven dagen in quarantaine gaan, opnieuw worden opnieuw getest aan het einde van die periode van zeven dagen voordat ze aan hun taken beginnen”, aldus Anderson. “Wanneer vaccins algemeen verkrijgbaar zijn, zullen ze een vereiste zijn voor de bemanning.”

Naast het verstrekken van geverifieerde documentatie van hun COVID-19-vaccin op het moment van instappen, vullen gasten een online formulier in om deze vereiste te bevestigen voordat hun cruisetickets worden uitgegeven. Crystal heeft een document met veelgestelde vragen gepubliceerd op de adviessectie van haar website voor meer informatie. Crystal laat weten dat het haar Crystal Clean + 4.0 gezondheids- en veiligheidsprotocollen blijft evalueren en bijwerken en toepassen voor haar merken Crystal Cruises, Crystal River Cruises, Crystal Yacht Cruises en de komende Crystal Expedition Cruises.

