Curaçao krijgt Zoetry resort

AMResorts heeft aangekondigd dat het in november het Zoetry Curaçao Resort & Spa gaat openen. Het zal twee aangrenzende locaties beslaan, namelijk het voormalige Floris Suite Hotel en als nieuwe toevoeging het Spazio-gedeelte aan het strand waarvan het de verwachting is dat het in november 2022 opent.

Het Zoetry Curaçao Resort & Spa, gelegen aan de Piscadera-baai in de hoofdstad Willemstad, zal 72 gerenoveerde kamers en 53 kamers en suites aan het strand in Spazio tellen. Het resort krijgt drie restaurants, drie bars (waaronder een poolbar), een café, twee zwembaden, een fitnesscentrum, een tennisbaan, een spa en toegang tot een privéstrand.

Tot de voorzieningen van Zoetry’s Endless Privileges behoren geen in- of uitchecktijden, onbeperkte eersteklas sterke dranken, 24-uursconciërgediensten en een verscheidenheid aan activiteiten. AMRresorts’ CleanComplete Verification veiligheids- en hygiëneprotocollen zullen aanwezig zijn voor de veiligheid en gemoedsrust van de gasten tijdens hun verblijf.

Author Arjen Lutgendorff

