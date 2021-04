Curaçao: lokale antigeentest voor inkomende toeristen

Vanaf 20 april zijn alle reizigers die op Curaçao arriveren vanuit een land met een hoog risico (waaronder Nederland) en de afgelopen 6 maanden niet gediagnosticeerd zijn met COVID-19, verplicht om op de derde dag van hun verblijf een antigeentest af te laten nemen in een lokaal laboratorium.

De volledige aandacht gaat op Curaçao op het moment uit naar het terugdringen van het aantal besmettingen op het eiland. Tegelijkertijd wordt er doorgewerkt aan manieren om het bezoeken van het eiland veilig te houden voor de bezoekers en de lokale bevolking. Het afnemen van een antigeentest is daar een onderdeel van. Deze verplichting geldt voor alle reizigers en is dus een aanvulling op de verplichte PRC-test die binnen 72 uur voor vertrek naar Curaçao afgenomen moet worden in een geaccrediteerd laboratorium.

Een afspraak maken voor de antigeentest is voor reizigers onderdeel van het invullen van de Passenger Locator Card en volgt automatisch als laatste stap tijdens de registratie op dicardcuracao.com. Hierbij hebben bezoekers de keus uit meerdere laboratoria.Op dicardcuracao.com vullen reizigers ook de Digital Immigration Card in, vullen ze binnen 48 uur voor vertrek een Passenger Locator Card in en uploaden ze het negatieve testresultaat van de PCR-test die voor vertrek is afgenomen.