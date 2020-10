Curaçao Marathon geannuleerd

De organisatie van de Curaçao Marathon heeft besloten om het event dat zou plaatsvinden op 29 november te annuleren. “Vanwege de aan het coronavirus gerelateerde toegenomen gezondheids- en veiligheidsproblemen voor onze hardlopers, wandelaars, toeschouwers, vrijwilligers, sponsors en partners, hebben we de moeilijke beslissing genomen om de marathon te annuleren.”

“We begrijpen maar al te goed dat dit een enorme teleurstelling is. Onze excuses dat we dit evenement niet in een eerder stadium hebben geannuleerd, maar we bleven eraan werken en dachten dat het mogelijk zou zijn om de race ​​Covid-19 proof te organiseren. Helaas zijn er soms factoren waarover we geen controle hebben en die verhinderen dat dingen gaan zoals we willen”, zo laat de organisatie weten.

De organisatie laat weten dat het een creatieve oplossing heeft bedacht. “We bieden de deelnemers twee races! Alle inschrijvingen worden automatisch omgezet naar de race van volgend jaar op 28 november 2021 en daarbij krijgt iedereen gratis toegang voor een extra race: de 2020⁣ Virtual Curaçao Run (28 november – 29 november) inclusief de 2020 ‘Bling-Bling’-medaille! Alle deelnemers die zich inschrijven voor de Curaçao Marathon op 28 november 2021 en betalen voor 20 november 2020 krijgen ook een gratis entree voor de Virtual Curaçao Run.”

