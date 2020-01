Curaçao Tourist Board nieuwe partner Ajax

Ajax en Curaçao Tourist Board hebben overeenstemming bereikt over een partnership. De samenwerking gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2020 en loopt tot en met 30 juni 2023. Voor het eerst in de historie van de club zal een partner zichtbaar zijn op de mouw van het Ajax-shirt. Curaçao Tourist Board zal daarnaast via verschillende kanalen het toerisme op het eiland promoten onder de miljoenen volgers van de club.

Naast zichtbaarheid door middel van een logo op het shirt, vanaf de wedstrijd op 19 januari tegen Sparta Rotterdam, is tevens een bezoek van Ajax 1 aan Curaçao een onderdeel van de overeenkomst. Ook zal een ‘Ajax Legends team’ afreizen naar Curaçao en worden tijdens het bezoek verschillende promotionele evenementen georganiseerd op het eiland.

Mevrouw Mc William, minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao: “Toerisme is een belangrijke pijler van de economische ontwikkeling van Curaçao. De samenwerking met Ajax is een goede manier om onze Nederlandse en internationale doelgroep meer over Curaçao als veelzijdige vakantiebestemming te vertellen. We hebben jarenlange ervaring met sportmarketing over de hele wereld en een partnership met Ajax, met hun internationale bereik en blik op de toekomstige generaties past heel goed bij onze doelstellingen. We kijken uit naar een goede samenwerking en om het team op Curaçao te ontvangen zodat ze zelf kunnen ervaren hoeveel er te beleven is op ons eiland.”

Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax: “Voor Ajax betekent het partnership met Curaçao Tourist Board een mooie uitbreiding van onze commerciële portefeuille. En wij gaan er met Curaçao Tourist Board voor zorgen dat hun marketingdoelstellingen mede dankzij deze samenwerking behaald zullen worden. Onze nieuwe partner zorgt bij Ajax voor inkomsten die een bijdrage moeten leveren aan onze doelstelling om structureel aan te haken bij de Europese voetbaltop. Wij kijken uit naar een langdurige en succesvolle samenwerking.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.