Curatoren D-rt doen nader onderzoek naar ‘kapen’ merknaam

De curatoren van d-reizen gaan nader onderzoek doen naar het ‘kapen’ van de merknamen D-reizen en D reizen (zonder koppelteken) vlak voor het faillissement van D-rt groep. Dat hebben de curatoren mr. A.J. Tekstra en mr. K.J. Willemse woensdagmiddag in een officiële verklaring laten weten.

De curatoren gaan onderzoeken of directeuren Jan Henne De Dijn en Marije Haeck kort voor het faillissement, via verschillende transacties op 11 en 12 maart de merknamen hebben overgeheveld naar hun privé-bv Selten. De merken vielen tot dan toe onder de D-rt groep, die op 7 april failliet werd verklaard.

In de verklaring wordt gezegd: ‘De curatoren van d-reizen doen nader onderzoek naar de kwestie van de merkenrechten en de geldigheid van de betreffende transactie(s) voorafgaand aan het faillissement. Op korte termijn verwachten zij met mededelingen hierover naar buiten te kunnen komen, alsmede over het verdere verkooptraject.’

De kwestie werd een week geleden al aangekaart door uitgever Tom van Apeldoorn (TRAVel Media) in de TAT’s Travel Podcast. Hij had documenten ingezien waaruit blijkt dat de naam D-reizen in een ander bedrijf was ondergebracht. ‘Daar zal de curator ook wat van gaan vinden’, voorspelde hij.

