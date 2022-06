Cycletours zoekt Medewerker Touroperating

Deel dit artikel

Vacature Medewerker Touroperating

Cycletours zoekt een medewerker touroperating.

Cycletours maakt al vele jaren fietsvakanties in vele landen en voor een zeer divers publiek.

Zowel uitgaand (Cycletours.nl) als inkomend (Cycletours.com)

Gezien de groei willen we ons team uitbreiden met een nieuwe medewerker.

We werken met een klein en hecht team zonder strikte scheiding van taken, maar wel met eigen verantwoordelijkheden. We zoeken dan ook een medewerker touroperating.

De werkzaamheden zullen liggen zowel op het gebied van verkoop, assistentie productontwikkeling en de uitvoering van reizen.

We zien graag iemand met de volgende eigenschappen en vaardigheden:

Zelfstandig kunnen werken

Analyseren en vertalen

Innovatief

Cijfermatig onderlegd

Digitaal vaardig

Iemand, die wil groeien

Mensen kunnen enthousiasmeren

Gevoel voor humor

Algemeen beschaafd

Taalvaardig, naast Nederlands en Engels is kennis van Frans of Italiaans een pré.

Rijbewijs

Het gaat om een dienstverband van minimaal 32 uur per week.

Beloning overeenkomstig CAO reissector.

Ingang: zo snel mogelijk.

Als jij/u interesse hebt, graag schriftelijk reageren naar

Cycletours

t.a.v. Dhr. G.M.J. Deben

Gyroscoopweg 104, 1042 AX Amsterdam

dir@cycletours.nl

Author Tina Bakker