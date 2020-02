Cyprus lanceert nieuwe toeristische strategie

De Minister of Tourism van Cyprus, Savvas Perdios, was vorige week in Nederland om de strategie voor de komende jaren te presenteren. “We moeten af van het zon en zee imago en onze blik verbreden”, zegt de Perdios tegen TravelPro.

Perdios: “Als we terugkijken op het toerisme van de afgelopen tien jaar, zien we dat we grote stappen hebben gemaakt. 2010 was voor Cyprus een slecht jaar, maar sindsdien hebben we onze internationale aankomsten bijna verdubbeld naar vier miljoen toeristen in 2019. We zijn maar liefst met 81% gegroeid, wat hoger is dat het gemiddelde aantal in het Middellandse Zeegebied. Ondanks dat het laatste decennium erg succesvol was voor Cyprus, zijn we nu bij het punt aangekomen dat de cijfers gelijk blijven. Het aantal aankomsten was in 2019 bijna gelijk aan 2018 en ook dit jaar verwachten we ongeveer dezelfde aantallen. Dat heeft ons flink aan het denken gezet. Als we willen groeien moeten we onze strategie aanpassen, maar ook de manier waarop we het eiland promoten. We hebben Cyprus de laatste tien jaar vooral neergezet als zon en zee bestemming, daar willen we nu verandering in brengen.”

Potentie

Volgens Perdios willen toeristen meer dan alleen een zon, zee en strandvakantie. “Mensen willen meer authentieke ervaringen, maar hechten ook steeds meer waarde aan klimaatvriendelijke activiteiten en speciale vormen van toerisme. Daarom gaat onze strategie voor het komende decennium veranderen.” Lees het hele interview vandaag in TravelPro nummer 6.

