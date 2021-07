D-reizen zoekt nieuwe locatie voor hoofdkantoor

“We gaan op zoek naar een ander kantoor voor D-reizen in Hoofddorp. We willen een huiskamergevoel creëren. Het hoofdkantoor zit nu op een industrieterrein waar je nergens naartoe kunt. Veel mensen zouden graag in de stad zitten”, dat heeft Marc van Deursen in een uitgebreid interview met TravelPro laten weten.

Begin januari 2017 organiseerde D-rt nog een openingsreceptie in het huidige pand aan de Planeetbaan 4 op bedrijventerrein Beukenhorst in Hoofddorp. Destijds werkten daar ruim 100 medewerkers. Don Kaspers (destijds CEO van D-rt) liet destijds over het pand weten: “Het geeft een andere sfeer, een andere dimensie en een andere beleving. Het visualiseert dat er geen, zogezegd, einde is aan retail. We zijn ons natuurlijk langzaam aan het ombouwen van een puur retail-bedrijf naar een multichannel-bedrijf en hopelijk later de stap naar omnichannel.”

De organisatie liet destijds over de nieuwe huisvesting weten: “Geen aparte kamers meer, maar open ruimtes waarin collega’s en teams elkaar opzoeken. Onder het genot van een kop heerlijke koffie of een stuk kantoorfruit, in een inspirerende omgeving die je meteen in opperbeste reisstemming brengt. En om de creativiteit nog meer te laten vloeien, vinden vergaderingen plaats aan statafels met een fietsstoel. De inrichting is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal medewerkers zelf.”

Danja Lekkerkerk, destijds Manager Marketing & Communicatie: “Als collega’s zich fijn voelen in hun werkomgeving, komt dat hun werkplezier én de teamspirit zoveel ten goede. We wilden de frisse D-rt wind in dit pand laten waaien: met een persoonlijke, open en gezellige sfeer, met ruimte voor een knipoog naar de diverse werelddelen. Uiteraard passend binnen het kostenbewustzijn van onze organisatie.”

In 1965 begon de reistak van de familie Van den Broek door een spaaractie in de supermarkt van Dirk van den Broek. Met de bus naar vakantieoord ‘Murialdo’ aan het Gardameer in Italië. De actie was zo’n groot succes, mede door de lage prijs van 97,50,- gulden p/p – dat Dirk van den Broek niet lang daarna het allereerste reisbureau van D-reizen, toen nog D-tours, aan de Bilderdijkstraat 136 in Amsterdam opende in 1967. Via allerlei omzwervingen, waaronder het kantoor aan de Burgemeester van der Willigenlaan 50 in Hoofddorp, belande het bedrijf aan de Planeetbaan in Hoofddorp.

