D-rt Groep lanceert zakelijke tak d-travel

Vandaag lanceert de D-rt Groep onder de naam d-travel haar nieuwe zakelijke tak op de Nederlandse markt. “Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van onze groep in vervulling om niet alleen op de vakantiemarkt maar ook op de zakelijke markt meer zichtbaar en actief te zijn. We gaan onze bestaande activiteiten rond zakenreizen bundelen en treden nu met één sterk merk naar buiten. Met d-travel willen wij dé zakenreispartner voor het midden- en kleinbedrijf worden”, stelt Jan Henne De Dijn van de D-rt Groep.

In vier reisbureaus van de D-rt Groep (D-reizen Breda, VakantieXperts Driebergen, Zonvaart Reizen Heerhugowaard en VakantieXperts Sombrero in Oudenbosch) zijn speciale zakenreisafdelingen gevestigd, waar al volop zakenreizen worden geboekt. Vanaf augustus gaan deze afdelingen volledig zelfstandig opereren onder de naam d-travel. Elke afdeling bestaat uit een team van ervaren zakenreisspecialisten, die klanten uitgebreid kunnen adviseren over de verschillende reizen, hen al het werk uit handen nemen en de reis van begin tot eind verzorgen. “Op basis van de wensen van de klant wordt een reisvoorstel op maat gemaakt, waarin alle aspecten van de reis terugkomen. Denk daarbij aan het boeken van vliegtickets, transfers en accommodaties, het afsluiten van zakelijke reisverzekeringen of, indien gewenst, het regelen van excursies ter plaatse. Ook voor het opstellen van een zakelijk of recreatief programma dat onderdeel moet zijn van de reis, kan een beroep op onze medewerkers worden gedaan”, licht Karin Kooij van d-travel toe.

Internationale vakbeurzen

Bij het team in Breda ligt de focus op het samenstellen van groepsreizen en incentives. Voor een deskundig advies over zakenreizen kunnen klanten terecht bij de vestigingen in Driebergen, Heerhugowaard en Oudenbosch. Kooij: “Daarnaast is het team in Heerhugowaard specialist in het organiseren van reizen naar internationale vakbeurzen en tentoonstellingen. Zowel voor groepen als de individuele reiziger. Omdat wij official travelpartner zijn van onder meer Special Olympics Nederland en Worldskills Netherlands hebben wij eveneens veel ervaring in het organiseren en uitvoeren van reizen voor zeer grote groepen. De kennis en expertise van onze medewerkers, in combinatie met een korte responstijd en de optimale, persoonlijke service die wij de klant bieden, vormen de belangrijkste pijlers van onze nieuwe organisatie”, besluit Kooij.

