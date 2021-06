Dagelijks met vakanties bezig zijn? 3 vacatures bij RED Online Marketing

Met het oog op de comeback van toerisme en recreatie gaat RED Online Marketing het team uitbreiden. RED Online Marketing is hét online marketingbureau voor conversiegerichte online marketingcampagnes voor de reis- en recreatiebranche.

Onze klanten bestaan uit bestemmingen, touroperators, villaparken, attractieparken, campings, online reisbureaus en vakantieparken in binnen- en buitenland. Onze collega’s werken vanuit locaties in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Openstaande vacatures

Wil je net als wij midden in deze branche staan en dagelijks met vakanties bezig zijn? Kom dan ons team versterken en solliciteer op een van de onderstaande vacatures.

Online Marketeer

Email Marketeer

Senior Online Marketeer

Wat bieden wij jou?

Je werkt in een team van 15 enthousiaste marketeers verdeeld over locaties in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Je persoonlijke ontwikkeling is belangrijk voor ons. Door trainingen, Certification Day, brainstormsessies en het delen van ervaringen gaan we zoveel mogelijk van elkaar leren.

Wat nog meer?



Hoofdkantoor naast Utrecht centraal ;

; Deels thuiswerken is uiteraard mogelijk

Hecht online team waar samenwerken erg belangrijk is;

waar erg belangrijk is; Een MacBook om mee te werken;

om mee te werken; Een goed basissalaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden (bonusregeling & pensioenplan);

en prima secundaire arbeidsvoorwaarden (bonusregeling & pensioenplan); Flexibele werktijden.

Interesse?

Zie jij jezelf al werken bij RED Online Marketing? Klim in de pen en laat ons middels je CV en motivatiebrief weten waarom jij een goede aanwinst voor ons zou kunnen zijn. Al je gegevens kun je sturen naar lotte@redonlinemarketing.nl.

Of kijk voor meer informatie op: https://werkenbij.redonlinemarketing.nl/?lang=nl

Medewerkers aan het woord

“We hebben veel kennis en kunde in huis, wat ervoor zorgt dat we de klanten goed kunnen bedienen en waar mogelijk verbeteringen kunnen doorvoeren. Daarnaast zijn de collega’s erg leuk en is het werk dynamisch”, aldus Tijmen Pars, teamleider campagne & online marketeer bij RED

“Het werken in een dynamische branche als online marketing, plus het spectrum aan interessante klanten, maakt het echt een afwisselende baan”, laat André Hellmeister, online marketeer bij RED weten.

“De nauwe samenwerking tussen de verschillende specialisten is erg fijn. Op die manier ontwikkel je jezelf op je eigen vakgebied, maar leer je ook veel van je collega’s”, zegt Jaimy van Eenennaam, conversie specialist bij RED

