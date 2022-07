“Dan word je een reclameblaadje, dat moet je niet willen”

Deel dit artikel

Toen Travelpro aan hem vroeg wie hij eens een paar vragen zou willen stellen, antwoordde Erik Jan Reuver (SGR) dat hij Tom van Apeldoorn (TravelMedia) wilde interviewen. Tom zag een dergelijk gesprek wel zitten en had ook genoeg vragen voor Erik Jan…

Erik Jan: “Waarom ik jou heb voorgedragen voor dit interview? Je stelt de goede vragen en houdt de boel scherp. Je bent kritisch naar de retailer en de touroperator toe. Je bent onafhankelijk en journalist én kan het dus maken. Ik moet vaak mijn mond houden, kan niet het achterste van mijn tong laten zien in verband met de vertrouwelijkheid. Ik moet als vertegenwoordiger van het garantiefonds ook neutraal blijven, maar ik zou veel liever in jouw schoenen willen staan en de boel willen opschudden door scherpe analyses te publiceren.”

Tom: “Mijn grootste kapitaal is dat ik al 28 jaar rondloop in de reiswereld, ik heb heel veel leuke momenten gehad met heel veel mensen. Zij hebben mij in vertrouwen veel verteld, zaken die ook altijd in vertrouwen zijn gebleven. Dat geeft nu het voordeel dat ik veel duiding heb als ik iets hoor; ik weet al van de hoed en de rand. Ik kan het meteen plaatsen. Ik waardeer ook hoe men met mij omgaat en spreek de mensen achter de top tien-bedrijven elke paar weken.”

Author Sharon Evers