Datalek easyJet: 9 miljoen klantgegevens op straat

easyJet is getroffen door een grote dataroof. Hackers hebben toegang gekregen tot de gegevens van 9 miljoen klanten. Het gaat hierbij om mailadressen en reisplannen, dat laat de luchtvaartmaatschappij weten in een statement

Volgens easyJet is er sprake van een geavanceerde cyberaanval. De airline laat weten dat er snel actie is ondernomen en dat de criminelen geen toegang meer hebben tot de gegevens. “We nemen veiligheidskwesties uiterst serieus en blijven investeren om onze beveiligingsomgeving verder te verbeteren. Het spijt ons dat dit is gebeurd, en we willen de klanten geruststellen dat we de veiligheid en beveiliging van hun informatie zeer serieus nemen.” easyJet adviseert klanten om alert te blijven zoals ze normaal gesproken zouden zijn, vooral als ze ongevraagde communicatie ontvangen. “We raden klanten ook aan om voorzichtig te zijn met communicatie die van easyJet of easyJet Holidays afkomstig zou zijn.”

Waakzaam

“Sinds we op de hoogte zijn van het incident is het duidelijk geworden dat er door COVID-19 een toenemende bezorgdheid bestaat over het gebruik van persoonlijke gegevens voor online oplichterij. Als gevolg hiervan, en op aanbeveling van de ICO, nemen we contact op met de klanten van wie de reisinformatie werd opgevraagd en adviseren we hen extra waakzaam te zijn, vooral als ze ongevraagde communicatie ontvangen”, aldus Chief Executive Officer Johan Lundgren.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.