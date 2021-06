De barometer van oranje naar geel: zo staan topbestemmingen ervoor

TravelPro presenteert een dagelijkse update van coronabesmettingen in de (Europese) topbestemmingen waar de meeste Nederlandse vakantiegangers naartoe gaan. De officieel gepubliceerde cijfers (ECDC) waarop Buitenlandse Zaken in samenwerking met RIVM onder andere de reisadviezen op baseert lopen vaak een ruime week achter op de werkelijke situatie.

Buitenlandse Zaken hanteert de regel dat het tweewekelijks gemiddelde aantal besmettingen per 100.000 onder de 150 moet liggen, anders wordt er niet gekeken naar het wijzigen van het reisadvies. Doordat de cijfers van ECDC achterlopen op de werkelijke situatie laten we kansen liggen, zo vindt de reissector. De cijfer die TravelPro publiceert zijn de actuele cijfers van aantal nieuwe besmettingen per dag, die op basis van eigen onderzoek zijn verzameld.

Uit de cijfers van vandaag blijkt dat het tweewekelijks gemiddeld aantal besmettingen per 100.000 inwoners van bijvoorbeeld Kroatië er volgens de actuele cijfers van TravelPro veel beter voorstaan dan dat de ECDC laat zien (87,05 ten opzichte van 139,84 bij ECDC).

De cijfers zijn daarmee actueler dan de gegevens die het ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert bij het vaststellen (of versoepelen) van de reisadviezen. De actuele cijfers van TravelPro zeggen nog niets over een eventuele wijziging van het reisadvies, maar zijn wel een belangrijke indicatie.

De cijfers in deze spreadsheet geven een overzicht van de nieuwe besmettingen per dag over de afgelopen twee weken. Hiermee wordt het verloop van de besmettingen inzichtelijk. Op basis hiervan is ook het aantal nieuwe besmettingen per twee weken per 100.000 inwoners berekend, een belangrijke indicatie bij het vaststellen van reisadviezen.

Van sommige landen, zoals Spanje, zijn helaas geen actuele data voorhanden. Van Groot-Brittannië en Turkije zijn geen cijfers beschikbaar, omdat zij geen lid zijn van de EU. De cijfers van TravelPro op basis van eigen onderzoek worden elke dag geactualiseerd en zijn te vinden op deze website.

