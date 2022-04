De beste reizen voor als je ver weg wilt gaan en de tijd hebt

Deel dit artikel

Een verre reis staat bij veel mensen bovenaan hun ‘bucketlist’. Zo is backpacken in Azië erg gewild, maar ook het maken van een roadtrip door Amerika. De opties zijn eindeloos. Veel mensen zijn geïnteresseerd in het ontdekken van nieuwe werelddelen, daarom is het aan te raden om verre reizen te organiseren voor grote groepen mensen. Men houdt van comfort, wat een groot voordeel is van een georganiseerde reis.

Australië en Nieuw-Zeeland

Beter bekend als ‘Down Under’, liggen deze landen ver weg van Nederland. De verschillende landschappen zorgen ervoor dat men zich letterlijk in een andere wereld waant. De mooiste plekken in Australie en Nieuw-Zeeland worden het best ontdekt tijdens een georganiseerde reis. Hierbij profiteert men van de lokale kennis van reisadviseurs. Een tip van ons: bezoek zowel Australie als Nieuw-Zeeland tijdens een reis. Beide landen zijn voor de meeste reizigers erg ver vliegen, dus kan het maar beter gecombineerd worden als ze ‘in de buurt’ zijn.

Noord-Amerika

Een roadtrip maken door Amerika is een van de meest gewilde vakanties. De verschillende staten in Amerika hebben elk wat anders te bieden. Zo kan men een roadtrip maken langs de westkust. Begin in Los Angeles, bezoek vanuit daar San Francisco en ga vervolgens landinwaarts naar de ‘National Parks’ Yosemite, Sequoia en uiteraard de Grand Canyon. Op de terugweg kan een bezoekje aan Las Vegas natuurlijk niet ontbreken. Deze stad, midden in de woestijn, is het gokparadijs van de wereld en biedt vele vormen van entertainment. De lichtshows, concerten en straatamusement zijn voor vele mensen een reden om Las Vegas te bezoeken.

Zuid-Amerika

Een populaire bestemming voor een rondreis is Argentinië. Dit uitgestrekte en diverse land heeft veel te bieden. Doordat het weer per seizoen enorm kan verschillen, zullen reizigers niet in elk seizoen Zuid-Amerika willen bezoeken. Houd daar rekening mee bij de georganiseerde rondreis. Naast Buenos Aires zijn ook de prachtige landschappen van Patagonië erg in trek bij reizigers. Dit mag dan ook zeker niet ontbreken bij deze reis. Landen als Chili, Colombia en Brazilië zijn ook gewenste bestemmingen bij reizigers.

Mensen worden steeds reislustiger en zijn bereid lange, verre reizen te maken. Echter komt er veel bij kijken om alles goed te organiseren. Daarom is het voor veel mensen een uitkomst wanneer een tussenpartij de volledige reis al voor ze heeft gepland. Hiermee wordt de reiziger ontzorgd.

