De Bruin (CTB): “We rekenen erop dat het aangepaste reisadvies tijdelijk is”

“We rekenen erop dat het aangepaste reisadvies van tijdelijke aard is en weer snel teruggaat naar kleurcode geel, zodra de besmettingen onder controle zijn. In de tussentijd assisteren we onze reispartners waar nodig. Curaçao doet er alles aan om de lokale besmettingen weer onder controle te krijgen”, zegt Muryad de Bruin, Regional Manager Europe van het Curaçao Tourist Board in een reactie op het aangescherpte reisadvies.

Het nieuws komt als een enorme tegenslag in de strijd die Curaçao voert tegen Covid-19. Toerisme is een belangrijke pijler van de economie en tot vandaag was het eiland een van de zeer weinige bestemmingen die nog toeristen mochten ontvangen. “Door een maximaal aantal passagiers per maand, een verplichte PCR-test voor vertrek en lokale monitoring is er van besmettingen onder toeristen geen sprake geweest. Helaas hebben de lokale maatregelen, die onlangs al een aantal keer zijn aangescherpt, niet snel genoeg geleid tot een daling in de toename van lokale besmettingen. Het hoogseizoen stond op het punt van beginnen en ondanks een maximum aantal passagiers per maand hoopte de Curaçaose gastvrijheidsindustrie op Nederlandse gasten voor de kerstvakantie om het jaar nog enigszins positief af te sluiten.”