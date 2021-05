Travel Counsellors ziet de afgelopen weken een enorme stijgende lijn in het aantal boekingen, omzet en de boekingswaarde. Voornamelijk de bestemmingen Spanje (Canarische Eilanden en Balearen), de Griekse eilanden en Curaçao zijn populair voor de komende zomermaanden. Dat laat de organisatie weten.



De week na de persconferentie over de versoepelingen bereikte Travel Counsellors 96% van de omzet die dezelfde week in het normale jaar 2019 behaald werd. Vrijwel terug op het oude niveau. De gemiddelde boekingswaarde is 18% hoger. Een teken, dat men graag het gespaarde geld wenst te besteden aan een goede vakantie. Fred van Eijk, Managing Director Travel Counsellors: “Het is geweldig om weer te kunnen doen waar wij goed in zijn; de klant adviseren, de mooiste reizen uitstippelen en persoonlijke service bieden. De cijfers blijven maar stijgen, iets waar we zo lang op hebben gewacht. De consument wil weer reizen en uit onze cijfers blijkt dat de consument wat te besteden heeft. Ook verwelkomen wij veel nieuwe klanten. Een stevig bewijs, dat men meer dan ooit behoefte heeft aan goed advies.”

