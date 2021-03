De grootste vraag bij reisprofessionals: ‘Heb ik mijn baan straks nog?’

Esther Gathier werd een jaar geleden de nieuwe algemeen manager van Reiswerk, niet wetende dat nog geen twee weken later de reisbranche met de grootste crisis ooit te maken kreeg. TravelPro sprak met haar over het afgelopen jaar, de focus van Reiswerk en de blik op de toekomst.

Je bent nu een jaar manager van Reiswerk, hoe heb je het afgelopen jaar beleefd?

“Het afgelopen jaar is een hectisch en bewogen jaar geweest. Toen ik op 1 maart 2020 intern doorstroomde naar de functie van algemeen manager van Reiswerk, stond de coronacrisis op uitbarsten. We merkten al vrij snel dat de coronacrisis een enorme impact had op het werken in de reissector. Veel onze geplande projecten en activiteiten hebben we moeten annuleren of wijzigen. In korte tijd hebben we vervolgens een aantal nieuwe projecten opgetuigd, waaronder het mobiliteitscentrum ‘Snel weer aan het werk’, bestaande uit een aantal tools waarmee we medewerkers aan een nieuwe baan helpen. Onze focus op het aantrekken van nieuw talent voor de reissector, veranderde snel in het ondersteunen van reisprofessionals die hun baan verloren. Door de flexibiliteit van het team konden we snel inspelen op de actualiteit en behoeftes van werkgevers en werknemers in de reissector. We hebben hard gewerkt om Reiswerk opnieuw te positioneren. Ik ben er trots op dat we als team zo snel hebben kunnen schakelen. Hoewel de coronacrisis dramatische gevolgen heeft voor de reissector, is het tegelijkertijd een mogelijkheid geweest voor ons om te laten zien wat Reiswerk doet en wat we voor alle medewerkers in de sector kunnen betekenen. Hoe wrang het ook klinkt, juist nu zijn we relevanter dan ooit. De toegevoegde waarde van Reiswerk is voor werkgevers en werknemers in de reissector veel zichtbaarder geworden het afgelopen jaar.”

Welke plannen had je toen je begon, die zijn blijven liggen door de crisis?

“Voor 2020 hadden we een aantal mooie projecten op de planning staan, waaronder een arbeidsmarktcampagne om studenten van niet-toeristische opleidingen te enthousiasmeren voor een baan in de reisbranche. Al vrij snel hebben we deze campagne afgeblazen. Ook heeft voor het eerst sinds jaren de Travel Challenge niet plaatsgevonden, een vijfdaagse business course voor talentvolle hbo- en wo-studenten in het buitenland. Tijdens dit evenement kunnen de topstudenten zich presenteren aan de reiswereld. Maar reisorganisaties waren helemaal niet bezig met het aantrekken van nieuw talent. Alle zeilen werden bijgezet om medewerkers te kunnen behouden. Ik hoop dat er snel een moment komt, dat we ons weer bezig kunnen houden met de instroom van reisprofessionals.”

Waar ligt op dit moment de focus van Reiswerk?

“Eigenlijk hebben wij onze focus op drie groepen, die op verschillende manieren te maken hebben met de coronacrisis in de reissector. De eerste groep zijn de reisprofessionals die hun baan (dreigen te) verliezen. Natuurlijk behouden wij iedereen het liefst voor de reissector. Helaas is dat niet altijd mogelijk en zien wij het ook als onze taak om hen op een goede manier naar een andere sector te begeleiden. Op deze manier hopen we dat ze ondanks het verlies van hun baan toch met een tevreden gevoel terug kunnen kijken op hun werkzaamheden in de reissector. Om deze medewerkers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan, heeft Reiswerk een mobiliteitscentrum ontwikkeld. Zo kunnen ze kosteloos gebruik maken van loopbaancoaching en skills assessments. De tweede groep zijn de medewerkers die hun baan in de reissector (voorlopig) behouden. Ook voor hen is het een stressvolle en onzekere tijd. Via verschillende activiteiten en projecten besteden we aandacht aan thema’s als vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. De derde groep zijn de werkgevers. Reiswerk ondersteunt hen door de aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, door het organiseren van expertmeetings over actuele en relevante thema’s en door hen tools aan te reiken, waarmee zij op een nette manier afscheid kunnen nemen van hun medewerkers. Daarnaast informeren we hen over de nieuwe cao en geldende arbeidsvoorwaarden. Speciale aandacht gaat uit naar leren en ontwikkelen, wat nu meer dan ooit een belangrijk thema is. We zetten vol in op de professionalisering van ons online leerplatform Travel College, waar medewerkers in de reisbranche gratis gebruik van kunnen maken. De inhoud van het cursusaanbod wordt regelmatig afgestemd op de actualiteit. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om onderwijs tegen een vergoeding toegang te verlenen tot Travel College. Daarmee hoopt Reiswerk een rol te kunnen vervullen in het ‘gat’ tussen onderwijs en de praktijk.”

