Nog nooit eerder telde Nederland zoveel tropische dagen achter elkaar, maar toch moeten de koude rillingen over het lijf lopen van menig wintersportaanbieder. Nu de zomervakantie er bijna op zit, is het afwachten hoe het één en ander zich zal ontwikkelen.

“We zijn klaar voor het winterseizoen. Alle lessen die we geleerd hebben deze zomer vertalen we door naar het winterseizoen. Zaken als veiligheidsvoorschriften en hygiëne-maatregelen op reis en op bestemming, zekerheden als financiële dekking, repatriëringgarantie en omruilgarantie zullen ook terugkomen in het winterseizoen”, aldus Christian Tiefengraber (Directeur Ski) en Michiel Versteeg (Head of International Marketing Ski) van Sunweb.

Hoe kijkt de consument er tegenaan?

“De bereidheid om op wintersportvakantie te gaan is er zeker. We zien de eerste boekingen alweer binnenkomen, dit zijn de mensen die zekerheid willen. Zij willen hun favoriete accommodatie al vastleggen nu deze nog beschikbaar is. De wintersportvakantie zit bij velen diep geworteld, de jaarlijkse wintersport vervang je niet zomaar. Daarnaast wordt het gezien als veilig, veelal eigen vervoer naar bestemming, eigen appartement, chalet of hotelkamer en overdags de hele dag in de buitenlucht.”

Heeft de negatieve publiciteit van vorige seizoen gevolgen voor dit seizoen?

“Er is natuurlijk negatieve publiciteit geweest rondom een aantal wintersportbestemmingen, maar wij geloven niet dat het imago van de wintersport een klap heeft opgelopen. Ook zien we geen negatief effect op de boekingen dit jaar naar bestemmingen in Noord-Italië en Oostenrijk die in verband zijn gebracht met corona.”

