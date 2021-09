“De Jamaica vibe is niet verdwenen”

Deel dit artikel











Hans van Wamel is sinds 1 mei 2000 actief voor het Jamaicaans Verkeersbureau en bezocht het eiland onlangs voor de 44e keer. Met de lancering van het derde Ajax-shirt staat Bob Marley en daarmee Jamaica volop in de schijnwerpers. Terwijl Nederlanders staan te popelen om te gaan, heeft het land nog een oranje reisadvies.

“Op dit moment bezoeken duizenden toeristen Jamaica waarvan een toenemend aantal uit Europa, met name uit Duitsland, Zwitserse en ook Nederlandse toeristen. Hotels hebben een maximale bezetting van ongeveer 75%, maar ik was verrast hoe goed het nu loopt”, zo laat Van Wamel weten in gesprek met TravelPro.

Lees het volledige interview in TravelPro #34.

Author Arjen Lutgendorff

Deel dit artikel