De Jong: ‘De post-corona-vakanties staan nog in hun kinderschoenen‘

Riks de Jong (Riks de Jong Reis- en Adviesbureau) reisde onlangs af vanaf Duitsland naar Turkije, hij was een van de deelnemers van de à la fieldlab-inspectiereis van ANEXtour. Een reis die voor de gelegenheid het thema ‘back to the roots’ kreeg. De Jong: “Terug naar de basis en dat wordt het ook letterlijk. Ga open-minded uit van een geheel nieuwe beleving.”

Door wie, voor wie en waarom is deze reis georganiseerd?

“Deze eerste inspectiereis is georganiseerd door ANEXtour (ATG group) uitsluitend voor professionals uit alle Europese landen waarin zij vertegenwoordigd zijn. Jaarlijks organiseert ANEXtour de Red Carpet-reis voor professionals waarin de laatste nieuwtjes worden verteld en de beste agenten worden gehuldigd, maar door de pandemie was de laatste in februari 2020. De reis is nu omgedoopt tot ‘Back to the Roots’. Tijdens deze unieke fieldlab-trip, die door ANEXtour overigens inspectiereis wordt genoemd, zijn de laatste nieuwtjes, veranderingen en samenwerkingsverbanden gepresenteerd. Er hadden zich ruim 40 Nederlandse agenten en 210 agenten, pers en partners uit andere Europese landen aangemeld voor deze trip. Door de mediaberichten kort voor vertrek zijn er helaas 35 Nederlandse en 65 overige reisagenten afgehaakt.”

Wat vind je ervan dat ANEX wel vanuit Duitsland een studiereis naar Turkije kan organiseren en Nederlandse touroperators dat niet kunnen vanuit Nederland?

“Deze reis is de Duitse vorm van een experiment dat Nederland al groots had aangekondigd voor Rhodos, daar is niets anders aan. En om misverstanden te voorkomen, ook wij hebben voor deze reis moeten betalen. Het onaangename in beide gevallen is dat het altijd de ‘grote’ jongens zijn die toestemming en de mogelijkheden krijgen voor dit soort testreizen. Natuurlijk kunnen bijna alle reisorganisaties professioneel een reis aanbieden met de geldende regels die er op dat moment in de te bereizen gebieden gelden. Wij zijn van alle getroffen ondernemingen zonder twijfel de meest ervaren sector. Wij gaan al tientallen jaren om met crises en reisbeperkingen op locatie, zoals vulkaanuitbarstingen, oorlogen, ziektes, terrorisme en meer, veel meer, en dan zouden wij nu ineens geen goed reisadvies meer kunnen geven…”

