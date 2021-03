De Jong Intra integreert Sunny Cars als autohuurpartner

Sunny Cars en De Jong Intra zijn per 2021 gestart met een samenwerking waarin Sunny Cars de volledige autohuurflow voor de bestemmingen van de Jong Intra verzorgt. Bij alle fly-drives die de Jong Intra aanbiedt is voortaan een huurauto van Sunny Cars inbegrepen, op basis van de bekende all-in formule. Bij vliegvakanties kan de huurauto door de klant zelf als optie worden toegevoegd.

Naast het reguliere all-in autohuurproduct biedt Sunny Cars al enige tijd een product voor touroperators. Hiermee worden touroperators volledig ontzorgt op het gebied van autohuur. Met de toevoeging van de Jong Intra is er opnieuw een grote Nederlandse touroperator aan het klantportfolio toegevoegd, laat Sunny Cars weten. “Wij kwamen met de Jong Intra in gesprek en kwamen tot de conclusie dat Sunny Cars goed kon ondersteunen in hun zoektocht naar efficiëntie, uniformiteit in processen en communicatie én een goede afhandeling. Zij werkten in diverse landen met veel verschillende autoverhuurders samen. Dan krijg je te maken met allerlei verschillende huurvoorwaarden. De reserveringsprocessen waren daardoor vrij complex en arbeidsintensief en in het geval van reclamaties was De Jong Intra volledig afhankelijk van de snelheid en welwillendheid van afhandeling vanuit de verhuurder”, zegt Marco Ammerlaan, Director of Sales Nederland, België en Frankrijk.

De keuze voor Sunny Cars was een vrij logische volgens Paul van Laarhoven, Manager Touroperating bij de Jong Intra: “We zochten naar één partij die ons hele speelveld (de wereld!) kan leveren. Dan kom je snel bij Sunny Cars uit. Het feit dat Sunny Cars uitsluitend all-inclusive aanbiedt was een doorslaggevende reden met hen ‘de weg op te gaan’. We kunnen nu vrijwel volledig geautomatiseerd huurauto’s inclusief maken in een pakketreis inclusief upsell-mogelijkheden. Of een huurauto bij bijvoorbeeld een zonvakantie optioneel aanbieden. Richting klant en reisagent is dat uiteraard een enorme toegevoegde waarde. Door de crisis hebben we tijd gekregen om onze processen efficiënter te maken. Intensievere samenwerkingsverbanden en het kunnen profiteren van elkaars knowhow is juist in deze tijd essentieel. Iedereen in onze branche heeft te maken met hard teruggelopen omzetten. Kostenbesparende maatregelen die leiden tot meer efficiency zijn een noodzaak. Daar is dit voor ons een absoluut voorbeeld van. Met als bonus een kwaliteitsproduct van ’s lands beste autoverhuurder.”

