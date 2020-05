De Jong Intra zet de bloemetjes ‘binnen’

“Wat ontzettend leuk om zoveel collega’s uit de reisbranche te zien.” Met deze woorden verwelkomde Coby van Dongen (de Jong Intra Vakanties) de vele deelnemers tijdens de eerste digitale Reisquiz van de touroperator, die afgelopen donderdag werd gehouden. “Ik heb hier erg naar uitgekeken, even iets positiefs.”

De Jong Intra Vakanties zet graag de bloemetjes buiten, maar door het coronavirus worden de bloemetjes tijdelijk naar binnen gehaald. Letterlijk en figuurlijk. Want de reisorganisatie kwam gisteren bij heel veel reisprofessionals digitaal thuis, op kantoor of in de winkel met de Reisquiz. Coby maakte van de gelegenheid gebruik om de reisbranche-burger wat moed in te spreken. “Langzaam, maar zeker komt er versoepeling en daar houden we ons aan vast. Onze branche heeft voor meer hete vuren gestaan, dus we zijn veel gewend. Als we het maar samen doen, dan komen we er doorheen. Laten we hopen dat er meer lichtpuntjes gaan komen vanuit de klant, die er toch op uit wil, vanuit Brussel, die ons toch meer welgezind mag worden, en vanuit de ANVR, Frank en zijn team doen het geweldig. Laten we ons daaraan vasthouden en dan kunnen we hopelijk in juli/augustus toch weer klanten uitzwaaien.”

Studiereis

De Reisquiz was een groot succes met veel deelname van reisagenten. “We hebben drie winnaars uitgereikt tijdens de quiz. De eerste winnaar wint een studiereisplek (nader te bepalen) t.w.v. €299, de tweede winnaar wint een studiereisplek (nader te bepalen) t.w.v. €199 en de derde winnaar wint een studiereisplek (nader te bepalen) t.w.v. €99.”

