De Jong Intra zoekt een Productmanager Bus- en Vliegbusreizen

De Jong Intra Vakanties biedt klanten een breed assortiment aan Bus- en Vliegbusreizen, Riviercruises en Kerst- & Wintersfeerreizen.

Wij zijn met ons uitgebreide aanbod een prominente keuze voor het boeken van excursie- en rondreizen naar vele bestemmingen in Europa. Wij bieden excursiereizen vanuit een standplaatshotel van waaruit per touringcar mooie excursies gemaakt worden, maar ook diverse rondreizen door meerdere streken/landen en vliegbusreizen voor onze busreizigers die liever snel op de bestemming willen zijn en daar hun busrondreis aanvangen.

Perfecte busreizen met complete programma’s en bijzondere bestemmingen, voor ieder wat wils!

Wat ga je doen?

Binnen ons Team Bus ben je medeverantwoordelijk voor het gehele Busreizen portfolio. Een breed aanbod dat wij op onze website aantrekkelijk presenteren en boekbaar hebben. Daarnaast brengt Team Bus ook jaarlijks onze inspirerende magazines Bus- & Vliegbusreizen, Riviercruises en

Kerst & Winterreizen uit. Je volgt nauwlettend de verkoopresultaten, initieert verkoop stimulerende acties, maakt prijsvergelijkingen en stelt categorieplannen op.

Wanneer ben je voor ons de perfecte collega?

Je bent al werkzaam in een productfunctie, hebt bij voorkeur ervaring en affiniteit met het busproduct.

Je werkt resultaatgericht, bent commercieel en denkt in kansen en mogelijkheden.

Je hebt analytisch vermogen en analytische vaardigheden.

Je stelt samen met de Teamleader de categorieplannen op, stuurt bij waar mogelijk of noodzakelijk en denkt actief mee in verbetering en vernieuwing van het product.

Je stelt reizen samen, schrijft content voor de website, magazines en reisdocumenten. Je moet dus ook goed, foutloos Nederlands kunnen schrijven.

Je zal goede contacten moeten onderhouden met lokale agenten, accommodaties, leveranciers en reisleiding.

Je draagt bij aan de voorbereiding van de reisuitvoering en zal met enige regelmaat aanwezig zijn op het wisselpunt.

Je neemt deel aan studiereizen, beurzen en presentaties (ook intern voor collega’s).

Wat bieden wij?

Een leuke uitdagende en afwisselende functie in het Team Bus, bij voorkeur fulltime.

Salaris is conform CAO en marktconform bij passende werkervaring.

Voorwaarden conform CAO Reisbranche, pensioenregeling PGB en reiskostenvergoeding.

Studie- en ontwikkelmogelijkheden, deelname aan studiereizen en het maken van reizen (scouting).

Korting op onze reizen voor jou, familie en vrienden.

Korting op een doorlopende reis- en annuleringsverzekering.

Een informele werksfeer en vooral leuke collega’s!

Wil je deel uitmaken van ons Team Bus, graag bij ons leuke bedrijf werken en ben je woonachtig in de regio op max. 45 min reisafstand?

Ik verheug me erop om jouw CV en korte motivatie te ontvangen, graag aangevuld met een overzicht van bestemmingen waar je al eens op vakantie of studiereis geweest bent. Hoe sneller je mij een reactie stuurt, des te sneller kunnen wij met elkaar in gesprek bij ons op kantoor!

Je kan het sturen naar: Marjan de Krieger, Manager HR, mdk@dejongintra.nl.

Heb je een vraag? Bel mij dan even op 0180-457719 of 06-51056136 (ook buiten kantooruren bereikbaar).

