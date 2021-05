De Jonge: ‘Boek nog geen vakantie, dinsdag duidelijkheid over reisadvies’

Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid) heeft laten weten dat hij volgende week dinsdag meer duidelijkheid wil geven over het reisadvies voor de zomer. Dat zou eigenlijk vandaag gebeuren.

Het reisadvies staat al maanden op oranje en de reissector kan niet wachten tot de overheid een stip aan de horizon kan geven. Vandaag raadde De Jonge zelfs mensen die deze zomer willen kamperen af om het nieuwe reisadvies af te wachten.

“We zouden volgende week willen zeggen wat er met de reisadviezen gaat gebeuren na 15 mei en wat dit betekent voor de mogelijkheden voor de zomervakantie.”

“Het is goed om je te oriënteren op allerlei websites. Zoek alvast een camping uit, maar het is verstandig om het reisadvies af te wachten voordat je boekt. Dat reisadvies geven we dinsdag.’ Komend weekend wordt er weer overleg gepleegd in het Catshuis.

