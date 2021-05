De Jonge: waarschijnlijk tóch pas reizen na volledige vaccinatie; wel gratis test

Vrij reizen in Europa is waarschijnlijk toch pas weer mogelijk als iemand volledig is gevaccineerd. In dat geval zal het kabinet zorgen voor een gratis PCR-test voor mensen die van de zomer naar het buitenland op vakantie willen.

Dat stelde demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag na het kabinetsberaad in zijn toelichting op het plan om per 5 juni verdere versoepelingen (deel 3) van de coronamaatregelen door te voeren.

De twee vaccinaties zijn nodig om het officiële Covid-reiscertificaat te kunnen aanvragen, waarmee reizen in de vakantieperiode mogelijk moet zijn.

Met zo’n certificaat, op papier of digitaal via een app met QR-code, kunnen reizigers straks aantonen dat zij zijn ingeënt, negatief hebben getest of antistoffen hebben na een eerdere besmetting.

Eerder leek het erop dat reizigers voldoende zouden hebben aan één vaccinatie. Half mei verklaarden onderzoekers nog dat de eerste prik van Pfizer, Moderna en AstraZeneca ook al bescherming zou bieden.

Alleen van het vaccin van Janssen is één prik voldoende om volledig gevaccineerd te zijn.

Aangezien vermoedelijk nog niet iedereen vlak voor de vakantie twee prikken heeft gehad, lijkt het volgens De Jonge ‘logisch’ om een PCR-test dan gratis aan te bieden.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.